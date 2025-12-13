search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Ce i-a răspuns Orban unui internaut curios dacă își vopsește sprâncenele

Președintele Forța Dreptei (FD) Ludovic Orban a publicat o postare în care a lăudat-o pe judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat public conducerea Curții de „toxicitate” și l-a aprobat pe fostul său coleg Laurențiu Beșu, în cadrul conferinței de presă susținute joi de președintele Liana Arsenie.

Ludovic Orban/FOTO: Inquam photos/Mălina Norocea
Raluca Moroșanu a intervenit tranșant în timpul conferinței, declarând că a venit „să îl susțină pe judecătorul Laurențiu Beșu”, cunoscut pentru apariția sa în documentarul Recorder, și acuzând conducerea CAB că „terorizează” judecătorii cu acțiuni disciplinare.

Impresionat de gestul ei, fostul premier liberal i-a transmis un mesaj de laudă, adăugând „mai există viitor pentru justiția din România”.

„Jos pălăria pentru Raluca Moroșanu! Cu astfel de judecători mai există viitor pentru justiția din România”, este mesajul transmis de Orban pe Facebook. Postarea sa a strâns zeci de mii de aprecieri și aproximativ 2.400 de comentarii.

În cadrul postării, un internaut l-a întrebat pe președintele FD ce vopsea de păr folosește și dacă își vopsește sprâncenele.

Orban nu a stat pe gânduri și i-a răspuns: „Nu mă vopsesc”.

Ludovic Orban răspunzându-i un internaut/FOTO: Facebook
Nu este pentru prima dată când fostul premier vorbește despre podoaba sa capilară.

În urmă cu 6 ani, în 2019, pe când era președinte PNL, Ludovic Orban li s-a adresat tinerilor liberali spunând: „Să știți că nu îmi vopsesc părul. Mulți din adversari mă atacă că îmi vopsesc părul. Nu, așa mi-a rămas părul, iar părul meu arată de fapt sufletul meu”, le-a spus Orban tinerilor din PNL.

În 2020, într‑o declarație despre sprijinul acordat sectorului HoReCa, Orban a glumit:

Pentru HoReCa încă nu am niciun fir de păr alb, dar dacă mi‑ar fi ieșit, sigur ar fi avut legătură cu HoReCa.”

