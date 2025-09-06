PDMM răspândește pe TikTok susținere falsă și propagandă pro-Kremlin. Partidul, fondat de un apropiat al lui Plahotniuc

Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a lansat o campanie pe TikTok. Conturi false distribuie mesaje generate de modele AI, creând impresia falsă că se bucură de o largă susținere și discreditând autoritățile pro-europene de la Chișinău.

În data de 12 august, Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), fondat de Vladimir Cebotari, unul dintre oamenii-cheie ai oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), s-a lansat oficial la Chișinău.

Cu toate acestea, liderul formațiunii este Boris Foca, care a subliniat în ziua respectivă că: „Formațiunea pe care o reprezint, care descinde direct din fostul PDM și din fosta guvernare democrată din perioada anilor 2016–2019, a decis să se implice plenar în aceste alegeri”.

Astfel, PDMM a moștenit rețeaua politică construită de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. Formațiunea nu a reușit până acum să participe la alegerile parlamentare, deoarece Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus-o din cursă, invocând faptul că Agenția Servicii Publice (ASP) a suspendat-o temporar din registrul partidelor politice, subliniind că din motivul unor „potențiale acțiuni subversive.”

Mai mult, fondatorul Vladimir Cebotari a fost inclus de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) în lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc.

Mesaje anti-PAS sau contra liderei de la Chișinău

Între timp, formațiunea derulează o campanie pe TikTok, urmărind victimizarea partidului, delegitimarea instituțiilor democratice și promovarea narativelor Kremlinului. Sunt distribuite mesaje propagandistice și sunt postate comentarii generate de modele de inteligență artificială (AI).

„Trăsătura lingvistică a unei părți consistente din comentarii trădează generare asistată de modele de inteligență artificială. Formulările sunt steril de corecte și cu tonalitate impersonală. Astfel, am descoperit aproape 300 de comentarii de susținere a partidului PDMM sau de blamare a partidului PAS și a Maiei Sandu, care au fost create de 59 de conturi false, în limba română, dar și în limba rusă”, conform ,,Brodhub.eu”.

Totodată, multe comentarii sunt aproape identice, cu diferențe minime de formulare, majoritatea fiind scrise în limba rusă.

„Când era PDM, deciziile erau luate cu gândire și profesionalism. PAS doar distruge... Când PDM era la putere, deciziile erau luate în mod chibzuit și profesionist. PAS nu face...”, sunt traducerile a două comentarii în limba rusă.

Mesajele propagandistice sunt preluate și reciclate din declarațiile politicienilor moldoveni pro-Kremlin ori din rețelele lor proxy locale.

„Scopul nu este doar să fie umflată artificial imaginea PDMM, ci mai ales să se creeze o aparență de «normalitate» discursivă, în care europenizarea Republicii Moldova apare ca o amenințare, iar radicalii pro-ruși ajung să pară opțiuni rezonabile. Această practică evidențiază și existența unei campanii de astroturfing: o strategie prin care se fabrică artificial iluzia sprijinului popular. Rețele de conturi false postează în rafale mesaje copy-paste ori near-duplicate, în timp ce persoane reale preiau și multiplică textele prestabilite, pentru a acoperi urmele automatizării. Rezultatul este o suprafață aparent «verde» de susținere civică, menită să transmită percepția că PDMM ar avea o bază socială solidă și un mesaj rezonant în societate, deși în realitate vorbim despre un suport artificial construit prin manipulare digitală coordonată”, conform sursei citate.

Atena a acceptat extrădarea oligarhului moldovean

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie pe un aeroport din Atena. Acesta intenționa să zboare spre Dubai, însă destinația finală ar fi fost Rusia, potrivit unor surse ale ,,Adevărul”.

Totodată, site-ul de investigații The Insider, cu sediul în Letonia, a relatat că oligarhul Vladimir Plahotniuc a efectuat mai multe vizite în Rusia începând cu luna iunie 2024, pentru a negocia cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, sprijinul Kremlinului în alegerile de la Chișinău, precum și revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova.

Din închisoarea din Grecia, oligarhul a transmis prin intermediul avocaților că își dorește să revină în politica din țara sa.

„Inițial, până la reținerea mea în Grecia, eu, după cum se știa deja în anumite cercuri de la Chișinău, pregăteam înregistrarea unui amplu interviu video, în care intenționam să mă pronunț pe mai multe teme. Ulterior, urma să iau avionul spre Chișinău. Planificam să mă prezint deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost aduse. Însă, din cauza unor circumstanțe, revenirea mea a fost zădărnicită, iar acum am rămas blocat la Atena. Avocații mei depun în prezent toate eforturile pentru a urgenta extrădarea mea în Republica Moldova. După ședința instanței judecătorești din Atena din data de 13 august, mingea este deja în terenul autorităților de la Chișinău. Vom vedea dacă guvernarea de la Chișinău dorește cu adevărat extrădarea mea sau va face tot posibilul să o amâne. Până atunci, îmi voi exprima poziția pe diverse subiecte prin alte postări și voi răspunde periodic la întrebările care vă interesează”, a conchis Vladimir Plahotniuc.

Autoritățile elene au acceptat extrădarea sa, însă nu se cunoaște deocamdată data exactă la care oligarhul va fi adus în Republica Moldova.

Vladimir Plahotniuc a fost dat în urmărire internațională de Interpol la începutul acestui an, după ce Chișinăul a solicitat revizuirea refuzului din 2020.

Om de afaceri și fost lider al Partidului Democrat din Moldova, Plahotniuc a fost unul dintre cei mai influenți politicieni de la Chișinău în deceniul 2010–2020. Poreclit „Păpușarul”, el a fost acuzat că exercita o influență considerabilă asupra întregii clase politice din Republica Moldova.