Fragmente de dronă de luptă, descoperite în Republica Moldova în urma unei explozii urmate de incendiu

Fragmente care par să provină de la o dronă de luptă au fost descoperite în localitatea Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, după o explozie puternică urmată de un incendiu de vegetație, au anunțat oficiali de la Inspectoratul General al Poliţiei din Republica Moldova.

Potrivit autorităților, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. La fața locului au fost găsite fragmente identificate preliminar ca aparținând unei drone de luptă.

Specialiștii Poliției urmează să examineze fragmentele descoperite și să stabilească, printr-o expertiză de specialitate, ce a provocat explozia și incendiul.

Poliția a fost sesizată inițial că s-a produs o explozie puternică în Crocmaz, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. Toate forțele specializate au fost mobilizate pentru stabilirea circumstanțelor incidentului și lichidarea incendiului.

Ulterior, Consiliul Raional Ştefan Vodă a publicat imagini de la faţa locului, precizând că, în urma incidentului, a izbucnit un incendiu de vegetaţie uscată şi mirişte, care a fost localizat şi lichidat de pompieri şi salvatori.

„În prezent, autorităţile continuă verificările pentru stabilirea circumstanţelor exacte ale incidentului, a naturii obiectului şi a eventualelor pagube produse. Recomandăm cetăţenilor să evite apropierea de zona securizată şi, în cazul identificării unor fragmente sau obiecte suspecte, să nu le atingă şi să informeze imediat serviciul 112”, a transmis Consiliul Raional, scrie News.

Incidente cu drone

Nu este primul incident de acest fel produs în Republica Moldova de la începutul războiului din Ucraina.

Unul dintre cele mai grave a avut loc în februarie 2024, în apropierea localității Etulia, din raionul Vulcănești, unde au fost descoperite fragmente ale unei drone de tip Shahed. Autoritățile moldovene au anunțat atunci că printre resturi se afla și partea de luptă a aparatului, care conținea aproximativ 50 de kilograme de substanță explozivă. Zona a fost securizată, iar specialiștii au neutralizat încărcătura printr-o detonare controlată.

De atunci, alte drone sau fragmente de drone au fost descoperite în mai multe localități din Republica Moldova.

Drone căzute în România

Autoritățile de la Chișinău au avertizat în repetate rânduri că aparatele ar putea proveni din atacurile rusești desfășurate împotriva infrastructurii din Ucraina. În cele mai multe dintre cazurile raportate până acum nu au existat victime.

Și în România au fost semnalate, în ultima perioadă, mai multe cazuri în care fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul țării, în special în localități din apropierea graniței cu Ucraina, după atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.