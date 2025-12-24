search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
Mesajul ministrului Radu Miruță cu ocazia Crăcinului: „Sunt oameni, militari și personal civil, care își petrec Crăciunul departe de familii”

0
0
Publicat:

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis miercuri, 24 decembrie, un mesaj către toţi militarii care petrec sărbătorile departe de casă, mulțumindu-le pentru sacrificiul pe care-l fac.

Radu Miruţă/FOTO: Facebook
Radu Miruţă/FOTO: Facebook

„Crăciunul este, prin tradiție, o sărbătoare a familiei. Și anul acesta, am bucuria de a fi alături de familia mea și de a-mi reaminti cât de importante sunt lucrurile simple: o vorbă bună, o masă împreună cu cei dragi, o îmbrățișare. De la copiii mei învăț, zi de zi, cât de multă magie stă în gesturile mici.

Dar știu bine că nu toți colegii mei au acest privilegiu. Sunt oameni, militari și personal civil, care își petrec Crăciunul departe de familii, în misiuni în țară și peste granițe. Le mulțumesc pentru sacrificiul pe care-l fac, pentru misiunea pe care și-o asumă cu responsabilitate și curaj”, transmite Miruță.

Radu Miruţă a cerut tuturor românilor să trimită „un gând bun celor care veghează pentru siguranţa noastră, departe de cei pe care-i iubesc”.

„Gândurile mele se îndreaptă și către veteranii de război, veteranii din teatrele de operații, militarii aflați în rezervă sau retragere. Le datorăm mai mult decât cuvinte - le datorăm recunoștință și respect pentru curajul și devotamentul cu care au servit România.

Este primul meu Crăciun ca parte a marii familii a Armatei României. O comunitate care m-a primit cu respect, încredere și un spirit de camaraderie pe care îl prețuiesc profund. Într-o lume în continuă schimbare, să nu uităm cât de importante sunt loialitatea și sprijinul reciproc”, a mai transmis ministrul.

Potrivit acestuia, „Crăciunul este şi un timp al reflecţiei, un moment în care să ne întoarcem spre valorile care ne ţin împreună: datoria faţă de ţară, respectul pentru ceilalţi, grija sinceră pentru cei de lângă noi”.

„Dacă găsiţi răgaz în aceste zile, gândiţi-vă la cei pe care vă puteţi baza şi preţuiţi-i. Dragi colegi, vă doresc, vouă şi familiilor voastre, sănătate, linişte şi puterea de a privi cu speranţă către ceea ce urmează.

Crăciun fericit! Sărbători cu bucurie în suflet şi în gând tuturor celor care servesc România, oriunde s-ar afla”, şi-a încheiat ministrul Apărării mesajul de Crăciun.

