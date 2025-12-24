Alegerile prezidențiale din Republica Srpska, anulate parțial de autoritățile din Bosnia. „Au fost constatate numeroase nereguli”

Autoritățile din Bosnia au anulat parţial, miercuri, 24 decembrie, rezultatele alegerilor prezidenţiale din Republica Srpska (RS, entitatea sârbă a ţării) din cauza „neregulilor” constatate.

La finalul alegerilor anticipate din RS, marcate o participare slabă (35,5%), Sinisa Karan, candidatul sprijinit de Milorad Dodik şi de coaliţia aflată la putere, a obţinut 50,39% din voturi, faţă de 48,22% pentru Branko Blanusa, susţinut de mai multe partide de opoziţie, potrivit rezultatelor preliminare, scrie Agerpres.

Diferenţa dintre cei doi candidaţi este de sub 10.000 de voturi, dintr-un total de aproximativ 450.000 de alegători care s-au prezentat la secţiile de votare.

Opoziția a acuzat coaliția de guvernare de fraude în peste 100 de secții de vot, susținând că acestea ar fi influențat rezultatul alegerilor.

Milorad Dodik, liderul SNSD, a respins acuzațiile, declarând recent că această „istorie este încheiată”.

Comisia electorală (CIK) a anulat rezultatele în 136 de birouri de vot din 17 localități, majoritatea în circumscripția lui Dodik. Decizia poate fi contestată în 48 de ore, iar dacă va fi aprobată de justiție, se vor organiza noi alegeri în secțiile vizate.

„În timpul acestor alegeri anticipate au fost constatate numeroase nereguli”, a declarat un raportor al CIK, Miso Krstovic.

Acest scrutin a fost organizat după destituirea lui Dodik de către justiţia locală.

Milorad Dodik (66 de ani) a primit în februarie interdicţia de a deţine funcţii publice timp de şase ani, o decizie confirmată în apel. El a fost găsit vinovat pentru nerespectarea deciziilor Înaltului

Reprezentant internaţional, ce are misiunea de a veghea la aplicarea adecvată a Acordului de pace de la Dayton, semnat în urmă cu 30 de ani.

Bosnia este divizată în două entităţi autonome: Republica Srpska (RS) şi Federaţia croato-bosniacă.