Miercuri, 24 Decembrie 2025
Iranul a sechestrat o navă suspectată de contrabandă cu combustibil în Golful Persic. Echipajul era format din 16 membri străini

Război în Israel
Publicat:

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), armata ideologică a Iranului, a sechestrat miercuri o navă suspectată de contrabandă cu combustibil, având la bord 16 membri ai echipajului de naţionalitate străină.

FOTO: X/@ShanghaiEye
FOTO: X/@ShanghaiEye

Marina Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) a confiscat vasul în timp ce acesta transporta aproximativ 4 milioane de litri de combustibil de contrabandă. Informaţia a fost confirmată de generalul Abbas Gholamshahi, comandant al IRGC, potrivit presei de stat iraniană, citată de AFP și Agerpres.

Autorităţile iraniene nu au oferit detalii privind identitatea navei sau naţionalităţile membrilor echipajului. Incidentul s-a produs în apele Golfului Persic, în momentul în care petrolierul ar fi încercat să părăsească apele teritoriale iraniene.

Iranul anunţă frecvent reţineri de nave implicate în traficul ilegal de combustibil în regiune, fenomen alimentat de preţurile extrem de scăzute ale carburanţilor pe piaţa internă, printre cele mai mici din lume, ceea ce face contrabanda deosebit de profitabilă.

Un incident similar a avut loc pe 13 decembrie, când autorităţile iraniene au confiscat un petrolier în Golful Oman, la bordul căruia se aflau 18 membri ai echipajului din India, Sri Lanka şi Bangladesh.

