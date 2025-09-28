Video Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune că alegerile din Republica Moldova sunt cruciale pentru viitorul său european: Mergeți la vot, apărați democrația

Acesta consideră că miza acestor alegeri e clară: traiectoria ireversibilă spre UE sau alunecarea sub influența Federației Ruse.

”Federația Rusă investește colosal, ilegal și ilegitim, pentru a influența votul, aproape 1% din PIB-ul Republicii Moldova, de la rețele de dezinformare până la cumpărare de voturi, inclusiv în diaspora. Resursele Chișinăului sunt limitate, de aceea sprijinul UE, al României și al partenerilor este esențial.Uniunea Europeană nu invadează Republica Moldova, decât eventual cu fonduri europene pentru dezvoltare și un trai mai bun. Moscova vorbește însă de trupe și nu respectă cetățenii Republicii Moldova. Noi respectăm suveranitatea Republicii Moldova și cooperăm instituțional. Aceasta este diferența. Republica Moldova este importantă pentru UE și România: stabilitate la frontieră, dezvoltare pentru ambele maluri ale Prutului, investiții și locuri de muncă. Suntem principalul investitor în Moldova, iar dacă Republica Moldova se dezvoltă, se dezvoltă și România. Apelul meu: Mergeți la vot, informați-vă din surse verificate, apărați democrația. Suveranitatea se apără prin unitate, nu făcând jocul propagandei rusești”, a scris pe Facebook Victor Negrescu.