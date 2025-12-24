search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Trump trimite Garda Națională în New Orleans. Sute de militari vor fi desfășurați în orașul condus de democrați

Publicat:

Administrația Trump va desfășura 350 de militari ai Gărzii Naționale la New Orleans înainte de Anul Nou, lansând o nouă misiune federală în oraș, în paralel cu o amplă acțiune de combatere a imigrației ilegale, condusă de Poliția de Frontieră.

350 de membri ai Gărzii Naționale vor fi trimiși în New Orleans FOTO X
350 de membri ai Gărzii Naționale vor fi trimiși în New Orleans FOTO X

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat marți că membrii Gărzii Naționale, așa cum s-a întâmplat și în alte mari orașe, vor avea rolul de a sprijini partenerii federali de aplicare a legii, inclusiv Departamentul de Justiție și Departamentul pentru Securitate Internă. Parnell a precizat că trupele vor rămâne acolo până în luna februarie, scrie The Guardian.

Guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, republican, i-a lăudat pe Donald Trump și pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, pentru coordonarea acestei desfășurări și a spus că prezența Gărzii Naționale va avea un impact pozitiv.

„Ne va ajuta să intensificăm lupta împotriva violenței aici, în orașul New Orleans și în alte zone din Louisiana”, a declarat Landry într-o apariție la emisiunea The Will Cain Show de la Fox News. „Așa că le transmit mulțumiri ambilor.”

Criticii susțin însă că desfășurarea Gărzii Naționale nu este justificată și ar putea provoca teamă în rândul comunității, subliniind totodată că New Orleans a înregistrat, de fapt, o scădere a ratelor de criminalitate violentă.

Trimiterea Gărzii Naționale în orașul condus de democrați are loc în contextul în care agenții Poliției de Frontieră desfășoară, de la începutul lunii, o amplă operațiune de combatere a imigrației ilegale. Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă, în primele săptămâni ale acțiunii au fost arestate câteva sute de persoane, în cadrul unei operațiuni care ar urma să dureze mai multe luni și care are ca obiectiv 5.000 de arestări.

În luna septembrie, Landry i-a cerut lui Trump să trimită 1.000 de militari finanțați de guvernul federal în orașele din Louisiana, invocând îngrijorări legate de criminalitate. Guvernatorul l-a lăudat anterior pe Trump pentru trimiterea de trupe în alte orașe, inclusiv Washington D.C. și Memphis, în statul Tennessee.

La rândul său, președintele pare să-l aprecieze pe Landry. Duminică, Trump a anunțat că îl numește pe guvernator trimis special al său în Groenlanda, teritoriul vast, strategic și semi-autonom al Danemarcei, despre care Trump a spus că Statele Unite ar avea nevoie să îl preia.

Pe parcursul unei mari părți a anului, New Orleans s-a aflat pe traiectoria celui mai scăzut număr de crime din ultimele decenii, potrivit datelor preliminare ale poliției orașului. Până la 1 noiembrie 2025 au fost înregistrate 97 de omucideri, inclusiv 14 persoane care au fost ucise de Anul Nou, într-un atac cu camionul pe Bourbon Street.

Potrivit datelor oficiale ale orașului, anul trecut au fost 124 de omucideri, iar în 2023 s-au înregistrat 193. De asemenea, jafurile armate, agresiunile grave, furturile de mașini, împușcăturile și infracțiunile contra proprietății au cunoscut un trend descendent.

New Orleans nu este străin de prezența Gărzii Naționale. În luna ianuarie, 100 de membri ai Gărzii au fost trimiși în oraș pentru a sprijini măsurile de securitate după atacul cu camionul de Anul Nou. Militari ai Gărzii Naționale au fost prezenți și la marile evenimente din acest an, inclusiv Super Bowl și Mardi Gras.

SUA

