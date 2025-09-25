search
Reacții după ce fugarul Plahotniuc a fost adus în cătușe la Chișinău: ,,Plahotniuc nu uita, pușcăria-i casa ta”

0
0
Publicat:

Primele persoane în stat, politicieni de la putere sau din opoziție, au reacționat la extrădarea fugarului Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, subliniind că acest lucru arată că țara nu mai este controlată de infractori și că el rămâne un infractor care a subjugat instituțiile și bugetul statului.

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în data de 25 septembrie. FOTO: TV8.md
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în data de 25 septembrie. FOTO: TV8.md

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a notat pe pagina sa de Facebook că ,,dacă nu renunți când e greu și continui să lupți- întreaga societate continuă să lupte- până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”.

Mesajul a fost însoțit de mai multe poze, inclusiv din timpul protestelor anterioare de la Chișinău contra ,,dictaturii și terorii Plahotniuc-Dodon”.

image

Cu o reacție a venit și premierul moldovean Dorin Recean, subliniind că justiția are acum responsabilitatea să acționeze corect.

,,Încătușat în fața justiției din Moldova”

,,Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de afaceri, îmbogățire pe spatele oamenilor este adus încătușat în fața justiției din Moldova. După ce 6 ani s-a ascuns și a fugit de Moldova. Oricâtă bravadă ar face acum, el va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul statului în interes personal și de clan.Am moștenit o justiție în derivă și, de la zero, am pornit curățarea și reformarea ei. După 4 ani, vedem că infractorii nu mai controlează Moldova și, oricât de autoritari ar fi fost odată, oricâtă putere ar fi avut, acum sunt aduși în fața dreptății. Justiția are responsabilitatea să acționeze corect cu toți infractorii. Legea întotdeauna trebuie să fie în capul mesei”, a scris Dorin Recean pe pagina sa de Facebook.   

Iar Igor Dodon, liderul PSRM din cadrul Blocului Patriotic, a ținut să-i transmită un mesaj lui Vladimir Plahotniuc.

,,Welcome back. Țara îl aștepta demult, cu șase ani în urmă, iar el a plecat. S-a întors, vedem ce se va întâmpla”, a afirmat socialistul. 

Opinia expertului 

De cealaltă parte, președintele Comunității WatchDog.md, Valeriu Pașa, afirmă că soarta oligarhului fugar depinde de rezultatele scrutinului parlamentar din data de 28 septembrie. 

Citește și: Vladimir Plahotniuc a fost adus la Chișinău sub escortă după șase ani de la fuga sa. Primele imagini cu oligarhul în cătușe

,,Plahotniuc nu uita, pușcăria-i casa ta!Soarta lui depinde acum în mare măsură de rezultatele alegerilor. Dacă la putere vor veni cei care au lucrat cu Plahotniuc, cei care au luat mită sau pe care-i poate șantaja, atunci el nu va sta mult timp la închisoare și chiar ar putea reapărea în funcții de conducere.Noi trebuie să ne păstrăm calmul și să votăm. Moldovenii prin vot au decis mereu cine pleacă și cine rămâne. Așa l-am dat afară pe Voronin, așa l-am învins pe Plahotniuc. Pe 28 ne vedem la vot!”, a adăugat Valeriu Pașa. 

Dosarele penale

Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine, iar procurorii l-au informat despre dosarele penale în care acesta figurează. 

Astfel, fugarul este judecat în ancheta penală ,,Frauda Bancară”, fiind acuzat că ar fi beneficiat de peste 39.000.000 de dolari și alte peste 3.518.000 de dolari din sistemul bancar moldovenesc. 

,,Cetățeanului Vladimir Plahotniuc i-a fost înmânat rechizitoriul pe cauza penală expediată în instanța de judecată în anul 2023, pe un episod din dosarul denumit generic „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc are statut de inculpat. Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa acestuia, cu autorizarea instanței. Un alt episod distinct al aceleiași cauze penale „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc figurează în calitate de învinuit, se află în continuare în faza de urmărire penală”, au anunțat procurorii anticorupție.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „Procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Potrivit responsabililor Procuraturii Anticorupție (PA), procedura de ,,aducere la cunoștință a învinuirii a fost realizată cu respectarea tuturor drepturilor procesuale ale învinuitului, inclusiv a dreptului la apărare, asistat de avocatul ales”.

La 25 septembrie, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țară.

Republica Moldova

