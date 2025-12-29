Șeful FIFA vrea să schimbe regula ofsaidului. Cum va arăta noua poziție în afara jocului

O propunere nouă de schimbare a regulii ofsaidului în fotbal, în teorie pentru a favoriza atacanții, vine chiar de la Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, prezent la Summitul Mondial al Sportului, care are loc în Dubai.

„Cu ani în urmă, am introdus VAR pentru a face fotbalul mai echitabil, pentru a oferi arbitrului oportunitatea de a corecta o greșeală pe care milioane și milioane de oameni acasă sau chiar pe stadion ar fi putut-o vedea”, a declarat președintele FIFA.

„Îmbunătățim continuu VAR cu tehnologie din ce în ce mai avansată, pentru a ajuta arbitrii să ia decizia corectă. Continuăm să examinăm regulile, întrebându-ne cum putem face jocul mai ofensiv, mai atractiv”, a completat oficialul.

Și a revenit intenția, deja exprimată în trecut de câteva zeci de ori, de modificare a regulii ofsaidului. Același Infantino a zis: „Avem în vedere regula ofsaidului, care a evoluat de-a lungul anilor. Poate că, în viitor, va trebui să fie complet în față, pentru a fi consideraat în ofsaid”.

Ideea este de a defini o poziție de ofsaid doar atunci când atacantul este complet dincolo de fundaș, nu doar cu o parte a corpului. „Evaluăm și măsuri pentru a evita pierderea timpului. Este important ca jocul să curgă lin, așa că întreruperile trebuie reduse la minimum”, a adăugat Infantino.