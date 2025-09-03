Constantin Țuțu, încătușat împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, a fost eliberat. Când va ajunge acasă

Fostul deputat moldovean Constantin Țuțu, care a fost arestat luna trecută împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, a fost eliberat și urmează să revină în Republica Moldova.

Conform surselor „Adevărul”, Constantin Țuțu urmează să ajungă joi, 4 septembrie, în Republica Moldova.

Constantin Țuțu, alături de Vladimir Plahotniuc, a fost reținut în data de 22 iulie pe un aeroport din Atena. Cei doi planificau să zboare în Dubai.Ulterior, ambii au fost arestați. Arestarea lui Vladimir Plahotniuc la Atena a fost făcută în baza unui mandat emis de autoritățile de la Chișinău, iar cea a lui Constantin Țuțu – în urma unui mandat emis de autoritățile de la Moscova. Acesta din urmă avea pe numele său o notificare roșie de urmărire internațională, emisă de autoritățile ruse pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri.

Constantin Țuțu, considerat un om de încredere al lui Vladimir Plahotniuc, este anchetat penal în Republica Moldova pentru trafic de influență și îmbogățire ilicită.De asemenea, figurează într-un dosar penal inițiat în aprilie 2012 după o crimă comisă în curtea unui restaurant din Codrii Orheiului, în centrul țării vecine. Acesta susține că este nevinovat.

În perioada 2014–2018, Constantin Țuțu a fost deputat pe listele Partidului Democrat din Moldova (PDM), partid condus atunci de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc. După schimbarea guvernării, în iunie 2019, deputatul a fugit din țară și a revenit în martie 2020, fiind reținut la vama Leușeni-Albița după ce a fost dat în urmărire internațională.