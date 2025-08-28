search
Joi, 28 August 2025
Curtea de Apel din Atena a aprobat și cea de-a doua cerere de extrădare pe numele  oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, poreclit „Păpușarul”, reținut în Grecia la șase ani după ce a fugit din Moldova.

Informația a fost confirmată joi, 28 august, de avocatul său, Lucian Rogac, potrivit NewsMaker.md.

Oligarhul fugar a fost prezent la ședință, fiind adus în cătușe, potrivit imaginilor publicate de pagina Cu Sens.

„Astăzi a fost luată o decizie importantă în privința extrădării domnului Vlad Plahotniuc în Republica Moldova. În urma examinării documentelor din dosar și a acordului lui Vlad Plahotniuc de a fi extrădat, judecătorii Curții de Apel din Atena s-au pronunțat pentru extrădarea dumnealui și, de acum încolo, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”, a scris avocatul lui Plahotniuc pe Facebook.

Hotărârea judecătorilor eleni reprezintă „încă o etapă așteptată și firească” în procesul revenirii lui Plahotniuc în Moldova, potrivit avocatului lui Plahotniuc.

Vladimir Plahotniuc urmează să se apere în fața instanțelor din țară și să încerce să se disculpe în dosarele care i-au fost intentate, a mai precizat avocatul său.

Plahotniuc a fost reținut în Grecia pe 22 iulie, la șase ani după ce a fugit din Moldova. Odată cu el, pe aeroportul din Atena a fost reținut și fostul deputat democrat Constantin Țuțu, considerat omul de încredere al lui Plahotniuc, potrivit sursei citate.

Plahotniuc a fost acuzat de influență asupra clasei politice de la Chișinău. FOTO Facebook
Plahotniuc a fost acuzat de influență asupra clasei politice de la Chișinău. FOTO Facebook

Plahotniuc și Țuțu urmau să zboare în Dubai. Polițiștii au găsit în timpul perchezițiilor desfășurate la vila de lux pe care aceștia o închiriau în Elveția zeci de acte false, obiecte de lux și bani în diferită valută.

Constantin Țuțu și Vladimir Plahotniuc se află, în prezent, în arest preventiv în Grecia. Două țări au solicitat extrădarea lui Plahotniuc în propriile jurisdicții: Republica Moldova,și Federația Rusă.

După ce a fost reținut în Grecia, Vladimir Plahotniuc a postat în spațiul public mai multe  mesaje prin intermediul avocatului său.

Oligarhul moldovean a acuzat autoritățile de la Chișinău că ar tergiversa intenționat procedura de extrădare, susținând că și-ar dori să revină în Republica Moldova.

Acuzațiile lui Plahotniuc au fost însă respinse de ministrul moldovean al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, care a explicat că procedura a fost inițiată conform legislației și fără nicio întârziere. Potrivit acesteia, la data de 24 iulie, Procuratura Generală a depus o cerere de extrădare, iar pe 4 august, o cerere similară a fost înaintată și de Ministerul Justiției. Pe 8 august, Procuratura Generală a precizat că a transmis autorităților din Grecia o nouă cerere de extrădare.

În data de 13 august, Curtea de Apel de la Atena a examinat cererea din 24 iulie și a decis ca Vladimir Plahotniuc să fie extrădat în Republica Moldova. Hotărârea finală cu privire la extrădare o va lua Ministerul grec al Justiției. 

Motivul pentru care Vladimir Plahotniuc a făcut mai multe vizite în Rusia

Conform „The Insider”, un site de investigații cu sediul în Letonia, oligarhul Vladimir Plahotniuc a făcut mai multe vizite în Rusia începând cu luna iunie 2024 pentru a negocia împreună cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak sprijinul Kremlinului în alegerile de la Chișinău, precum și revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova.  

Arestarea lui Vladimir Plahotniuc  la Atena a fost făcută  în baza unui mandat emis de autoritățile de la Chișinău, iar Constantin Țuțu-în urma unuia emis de cele de la Moscova, acesta din urmă având pe numele său o notificare roșie de urmărire internațională emisă de autoritățile ruse pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri.

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost dat în căutare internațională de Interpol la începutul acestui an, decizia fiind luată după ce Chișinăul a solicitat revizuirea refuzului în acest sens din 2020.

Om de afaceri și fost lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Plahotniuc a fost unul dintre cei mai influenți politicieni de la Chișinău în deceniul 2010-2020.

Poreclit „Păpușarul”, Vladimir Plahotniuc a fost acuzat de influență asupra întregii clase politice de la Chișinău. A fost fugar din vara anului 2019, atunci când formațiunea pe care o conducea, PDM, a rămas fără putere. 

