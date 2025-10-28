search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Noi nume din Guvernul Republicii Moldova, anunță Alexandru Munteanu, candidatul la conducerea Executivului

0
0
Publicat:

Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, își completează echipa guvernamentală și anunță persoanele propuse pentru conducerea Ministerului Mediului și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Alexandru Munteanu își completează echipa guvernamentală. FOTO: Telegram.org
Alexandru Munteanu își completează echipa guvernamentală. FOTO: Telegram.org

Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, a fost propusă pentru a prelua conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Actualul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, va prelua funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat.

Totodată, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat la Ministerul Mediului, ar putea fi numit ministru al Mediului.

,,Împreună, ne vom asigura că fiecare instituție va lucra eficient, în slujba oamenilor, pentru a implementa reformele necesare și pentru a avansa pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a subliniat Alexandru Munteanu.

Alte nume din Guvern

Până acum, candidatul la șefia Guvernului Republicii Moldova și-a completat echipa guvernamentală cu persoane propuse la conducerea Ministerelor Dezvoltării Economice și Digitalizării, Finanțelor, precum și la funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare.

Astfel, diplomatul Valeriu Chiveri, care a fost ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina în perioada anilor 2021-2025, este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. 

La conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) ar putea veni Eugen Osmochescu, un expert ,,cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea, implementarea și evaluarea strategiilor, politicilor și reformelor instituționale pentru creșterea competitivității economice, este propus pentru a conduce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu organizații internaționale precum Banca Mondială, Uniunea Europeană, OECD și CEFTA, contribuind la proiecte majore în domenii precum dezvoltarea durabilă, investiții, digitalizare, guvernanță și inovare”.

Iar șefia Ministerului Finanțelor ar putea fi preluată de Andrian Gavriliță, care are ,,o experiență de peste 20 de ani în domeniul economic, este un profesionist cu o vastă expertiză în politici publice și afaceri internaționale. Este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Finanțelor, unde va contribui la modernizarea blocului financiar și la dezvoltarea sustenabilă a economiei”.

,,Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță pentru că au acceptat să se alăture acestui efort comun”, a notat Alexandru Munteanu pe pagina sa de Facebook. 

În data de 26 octombrie, Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, a anunțat primele nume din viitorul Cabinet de miniștri, fiind vorba despre persoanele care vor conduce Ministerele Sănătății, Justiției și Culturii.

Conform lui Alexandru Munteanu, Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) din Chișinău, ar putea prelua conducerea Ministerului Sănătății.

La șefia Ministerului Justiției ar putea ajunge Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Ministerul Culturii ar putea fi condus de Cristian Jardan, jurnalist care a deținut funcția de consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean.

Iar în data de 24 octombrie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, fiind vorba despre Alexandru Munteanu, care a fost propus la această funcție de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea pro-europeană aflată la putere.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a subliniat Maia Sandu după ce a avut consultări cu partidele parlamentare de la Chișinău. 

Candidatul desemnat urmează să prezinte Parlamentului echipa și programul de guvernare pentru ca să obțină votului de încredere și a învestirii noului Guvern al Republicii Moldova.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră
gandul.ro
image
Secretarul general al ONU avertizează că omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală: „Să ne recunoaștem eșecul”
mediafax.ro
image
Emoții înainte de CS Dinamo – FC Dinamo din Cupa României: “Real Madrid II a eliminat prima echipă în Cupa Spaniei”
fanatik.ro
image
„Dacă aș vrea să o dezgrop pe Ioana, s-ar găsi lângă ea și ADN-ul Klebsiellelor care au omorât-o!” Mărturia unui medica care şi-a pierdut singurul copil în urma tragediei de la Colectiv
libertatea.ro
image
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
digisport.ro
image
VIDEO Explozie la vârful statului! Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Nu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie online
observatornews.ro
image
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Ce poți să faci dacă îți întârzie salariul la locul de muncă. Ce drepturi ai, cum poți sancționa angajatorul cu amenzi
playtech.ro
image
Ce nu s-a văzut la TV după Rapid – Slobozia. Digi și Prima TV nu mai transmiteau de pe Giulești. Costel Gâlcă a reacționat imediat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
digisport.ro
image
Nicușor Dan a găsit la Cotroceni o lege uitată 5 ani în sertare de către Klaus Iohannis: A sesizat Curtea Constituțională
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Vești bune pentru toți românii care reciclează! Vor putea primi mai mulți bani!
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Cu ce trebuie să dai pe perdele, ca să miroasă ca în camerele de lux ale hotelurilor de 7 stele. Trucul pe care nimeni nu ți-l spune
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Diaconescu Bunoiu 2025 jpg
„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Ce rişti dacă îi ceri lui ChatGPT informații medicale