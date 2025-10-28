Noi nume din Guvernul Republicii Moldova, anunță Alexandru Munteanu, candidatul la conducerea Executivului

Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, își completează echipa guvernamentală și anunță persoanele propuse pentru conducerea Ministerului Mediului și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, a fost propusă pentru a prelua conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Actualul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, va prelua funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat.

Totodată, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat la Ministerul Mediului, ar putea fi numit ministru al Mediului.

,,Împreună, ne vom asigura că fiecare instituție va lucra eficient, în slujba oamenilor, pentru a implementa reformele necesare și pentru a avansa pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a subliniat Alexandru Munteanu.

Alte nume din Guvern

Până acum, candidatul la șefia Guvernului Republicii Moldova și-a completat echipa guvernamentală cu persoane propuse la conducerea Ministerelor Dezvoltării Economice și Digitalizării, Finanțelor, precum și la funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare.

Astfel, diplomatul Valeriu Chiveri, care a fost ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina în perioada anilor 2021-2025, este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare.

La conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) ar putea veni Eugen Osmochescu, un expert ,,cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea, implementarea și evaluarea strategiilor, politicilor și reformelor instituționale pentru creșterea competitivității economice, este propus pentru a conduce Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu organizații internaționale precum Banca Mondială, Uniunea Europeană, OECD și CEFTA, contribuind la proiecte majore în domenii precum dezvoltarea durabilă, investiții, digitalizare, guvernanță și inovare”.

Iar șefia Ministerului Finanțelor ar putea fi preluată de Andrian Gavriliță, care are ,,o experiență de peste 20 de ani în domeniul economic, este un profesionist cu o vastă expertiză în politici publice și afaceri internaționale. Este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Finanțelor, unde va contribui la modernizarea blocului financiar și la dezvoltarea sustenabilă a economiei”.

,,Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță pentru că au acceptat să se alăture acestui efort comun”, a notat Alexandru Munteanu pe pagina sa de Facebook.

În data de 26 octombrie, Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, a anunțat primele nume din viitorul Cabinet de miniștri, fiind vorba despre persoanele care vor conduce Ministerele Sănătății, Justiției și Culturii.

Conform lui Alexandru Munteanu, Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) din Chișinău, ar putea prelua conducerea Ministerului Sănătății.

La șefia Ministerului Justiției ar putea ajunge Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Ministerul Culturii ar putea fi condus de Cristian Jardan, jurnalist care a deținut funcția de consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean.

Iar în data de 24 octombrie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat candidatul la funcția de premier al Republicii Moldova, fiind vorba despre Alexandru Munteanu, care a fost propus la această funcție de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea pro-europeană aflată la putere.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a subliniat Maia Sandu după ce a avut consultări cu partidele parlamentare de la Chișinău.

Candidatul desemnat urmează să prezinte Parlamentului echipa și programul de guvernare pentru ca să obțină votului de încredere și a învestirii noului Guvern al Republicii Moldova.