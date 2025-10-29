Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul pentru el

Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a avut miercuri consultări cu formațiunile parlamentare, iar unele dintre ele, precum Partidul Nostru, au solicitat amânarea organizării votului pentru Guvernul Munteanu cu cel puțin o săptămână.

Startul consultărilor a fost dat cu reprezentanții Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), al cărui lider, Vasile Costiuc, a solicitat amânarea votului.

„Recomandarea noastră pentru majoritatea parlamentară și către doamna președintă: să nu se grăbească, să permită presei să vadă profilurile celor care urmează să fie miniștri, să fie posibil ca cei din Comisia securitate și ordine publică să primească toate avizele pe toți candidații, să nu se grăbească cu investirea noului cabinet de miniștri, nu ne atacă extratereștrii. O săptămână ca societatea să înțeleagă cine urmează să conducă ministerul”, a spus președintele PPDA, Vasile Costiuc.

Următorul a fost Partidul Nostru, ai cărui reprezentanți consideră la fel că votul oferit noului Guvern nu trebuie să aibă loc în această săptămână.

„Fracțiunea Partidului Nostru a venit cu două solicitări: dacă, într-adevăr, vrem un guvern funcțional, un guvern care să unească, mai întâi, societatea, să fie format un grup de lucru din fracțiunile parlamentare și partidele extraparlamentare, precum și experți pe domenii, pentru a elabora un program național comun de guvernare a țării. De asemenea, la ședința de joi vom propune amânarea ședinței prin care se cere votul de încredere pentru Guvernul Munteanu”, a afirmat liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi.

Mai mult, Renato Usatîi a venit cu un îndemn către Alexandru Munteanu, mai exact „să nu se lase îmbrobodit de cumetri”, precum și alte persoane.

Partidul Nostru a fost urmat de Blocul Alternativa, iar membrii acestuia, printre care și primarul Chișinăului, Ion Ceban, au subliniat că își vor da votul pentru candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru numai dacă în programul de guvernare vor fi incluse propunerile formațiunii și dacă miniștrii nu vor fi dependenți de putere.

„Este timp să reflecte până vineri (n.r-31 octombrie). Sper că măcar o parte din aceste recomandări vor fi luate în considerare, se vor regăsi în programul de guvernare”, a precizat Ion Ceban.

Refuzul pro-rușilor

Iar reprezentanții formațiunilor proruse, Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), au spus că nu vor susține votarea Guvernului Munteanu. Mai mult, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a spus că a venit la discuții din pură curiozitate față de candidatul Alexandru Munteanu.

„Noi nu trebuie cu ochii legați”, a subliniat comunistul Vladimir Voronin.

Membrii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), adică ai puterii, au declarat că discuțiile cu Alexandru Munteanu au fost „foarte bune”, dar lungi.

Întrebat despre solicitarea opoziției privind amânarea votului sau refuzul de a-i acorda votul Executivului Munteanu, liderul PAS, Igor Grosu, a răspuns că: ,,este decizia pe care nu vreau să o comentez, este decizia politică a fracțiunilor, au tot dreptul”.

Totodată, Igor Grosu a accentuat că data învestirii Guvernului rămâne neschimbată, fiind programată pentru ziua de vineri.

Declarațiile candidatului Alexandru Munteanu

La final, Alexandru Munteanu a precizat că, alături de echipa guvernamentală pe care a propus-o, a avut posibilitatea să prezinte ,,viziunea noastră, viziunea Guvernului, Cabinetului desemnat și prioritățile. Am povestit ce intenționăm să facem pentru calea noastră, pentru prosperarea, pacea, dezvoltarea Republicii Moldova în parcursul european”.

În opinia acestuia, consultările au fost ,,constructive”.

Vineri, 31 octombrie, Alexandru Munteanu își va prezenta echipa și programul de guvernare, precum și va cere votul de încredere în cadrul ședinței Parlamentului moldovean.