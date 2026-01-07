Primarul Rareș Hopincă a cerut cercetare disciplinară după afișarea unor sume diferite pentru impozitele pe 2026

Primarul Sectorului 2 al Bucureștiului, Rareș Hopincă, a anunțat miercuri seara că a solicitat declanșarea unei cercetări disciplinare la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) Sector 2, după ce mai mulți contribuabili au constatat că le-au fost afișate sume diferite de plată pentru anul 2026.

Edilul a catalogat situația drept „o bâlbâială inacceptabilă” și a transmis public scuze cetățenilor afectați de eroarea apărută în sistemul de evidență fiscală. Potrivit acestuia, afișarea unor valori diferite pentru aceleași obligații fiscale a generat confuzie și nemulțumire în rândul locuitorilor sectorului.

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Îmi cer scuze tuturor celor afectați și am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili”, a transmis primarul Rareș Hopincă.

Primarul a subliniat că administrația locală nu tolerează astfel de erori, mai ales într-un domeniu sensibil precum plata impozitelor și taxelor locale, care afectează direct relația dintre cetățeni și instituțiile publice. Hopincă a precizat că situația va fi analizată punctual, pentru a se stabili exact cauzele care au dus la apariția diferențelor de sume.

În același timp, reprezentanții Primăriei Sectorului 2 au dat asigurări că problema este în curs de remediere și că contribuabilii nu vor fi prejudiciați. Sumele corecte urmează să fie actualizate în sistem, iar eventualele erori vor fi corectate înainte de termenul limită de plată.

O parte dintre bucureștenii care stau în Sectorul 2 s-au trezit că încă sunt datori la stat, deși plătiseră deja impozitele. Oamenii spun că sumele s-au modificat peste noapte.

Pe data de 31 martie se emit deciziile de impunere de plată a impozitului, actul oficial care stabilește dacă avem datorii la stat. Plata integrală până la această dată aduce și o reducere de 10% din impozitul anual.

Practic, direcțiile de taxe și impozite își actualizează periodic bazele de date și corectează eventualele erori în calcul. Din acest motiv, unii cetățeni, o parte dintre aceștia fiind din Sectorul 2 al Capitalei, au fost surprinși recent de recalcularea impozitelor, ajungând să aibă din nou de plată.

Cei care nu achită impozitul până pe 31 martie primesc o decizie de impunere de plată. Dacă suma nu a fost plătită deloc, aceasta poate crește automat.

Tot în aceeași situație, dacă până la data de 31 martie nu este plătită măcar jumătate din suma integrală, ulterior Direcția de Taxe și Impozite Locale poate lua măsuri legale pentru a soma contribuabilul să plătească într-un termen de 15 zile. În lipsa plății, autoritățile pot să execute silit contribuabilul.