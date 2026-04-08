Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Chișinăul rămâne în stare de urgență după reparația liniei electrice, avariată de Kremlin: „Riscurile nu au dispărut”

Premierul moldovean Alexandru Munteanu a anunțat că Guvernul menține starea de urgență, instituită pe fondul avarierii liniei electrice strategice de armata rusă, subliniind că riscurile nu au dispărut, iar atacurile ruse se pot repeta, inclusiv în perioada Paștelui.

Premierul subliniază că riscurile în domeniul energetic nu au dispărut. FOTO: Gov.md

Responsabilii Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) au prezentat, în cadrul ședinței Guvernului din 8 aprilie, riscurile care planează asupra Republica Moldova și care nu permit, deocamdată, anularea stării de urgență în domeniul energetic.

„Am promis că nu vom menține starea de urgență în domeniul energetic nici măcar o zi în plus față de cât este necesar. Aveam intenţia şi ne pregăteam să venim chiar în această zi de joi în Parlament cu propunerea de abrogare - așa cum am anunțat și săptămâna trecută în cadrul şedinţei de Guvern. Spre regret, realitatea s-a schimbat. Situația de pe piețele externe rămâne extrem de volatilă. Riscurile nu au dispărut. Atacurile se pot repeta oricând, inclusiv în perioada sărbătorilor pascale. În aceste condiții, abrogarea stării de urgență acum, în ajunul sărbătorilor și într-un context geopolitic extrem de instabil, ar fi o decizie iresponsabilă. Totuşi, vreau să fie foarte clar: vom utiliza acest instrument cu maximă prudență, asumare și transparență”, a afirmat prim-ministrul Alexandru Munteanu.   

Conform reprezentanților Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), criza din sectorul energetic nu trebuie asociată doar cu linia electrică aeriană Vulcănești–Isaccea care a fost avariată semnificativ în urma unui atac al Rusiei în sudul Ucraina, ci și cu situația generată de războiul din Orientul Mijlociu, unde perturbările din Strâmtoarea Hormuz continuă să pună presiune pe fluxurile globale de petrol și gaze.

„Se ține cont de faptul că perioada sărbătorilor pascale implică o mobilitate maximă a populației și, implicit, o intensificare a consumului de carburanți prin deplasări interne și transfrontaliere sporite. Totodată, încetarea activității Centralelor Electrice cu Termoficare ar putea reduce semnificativ capacitatea de cogenerare, cu până la 200-220 MW. În același timp, în luna aprilie se anticipează reluarea activității la capacitate maximă în mai multe sectoare industriale, ceea ce va genera o creștere suplimentară a consumului. În aceste condiții, deși piața a fost stabilizată la un nivel de acoperire de 6-7 zile cu carburanți disponibili, există riscul revenirii la o diminuare treptată a acestor stocuri”, se arată în raportul CNMC. 

Acțiuni permise de starea de urgență

Oficialii moldoveni spun că starea de urgență în sectorul energetic a permis repararea în timp record a liniei Vulcănești–Isaccea, adică în doar cinci zile de la atacul armatei ruse.

,,De asemenea, a fost permisă, prin derogare de la Codul Urbanismului, instalarea rapidă a sistemelor de stocare și echilibrare fără birocrația autorizațiilor de construire. Această măsură a fost întreprinsă pentru a reduce semnificativ timpul de implementare a proiectelor de energie verde. Mai mult, a fost implementat un plan de reducere a consumului care a dus la o scădere de circa 3% a consumului de energie la nivel național, economisind resurse vitale în orele de vârf”, au precizat responsabilii Executivului moldovean.

Totodată, au fost luate măsuri în sectorul produselor petroliere pe fondul războiului din Orientul Mijlociu care a provocat o penurie de motorină în multe benzinării din țara vecină, precum și în sectorul agricol, afectat de scumpirea semnificativă a carburanților, în special a motorinei.

,,Dacă pe 26 martie 182 de stații de alimentare raportau lipsa motorinei, astăzi, după introducerea măsurilor de echilibrare, sunt doar 41 de stații (6,9% din total). Măsurile aplicate au inclus: reducerea perioadei de calcul a prețului de la 14 la 7 zile; deblocarea fondurilor deja existente a operatorului SRL „Lukoil-Moldova”, exclusiv pentru achiziția de carburanți și livrarea acestora doar în țară; limitarea vânzării în recipiente la maxim 20 litri, ceea ce a stopat stocarea impulsivă, stabilizând consumul la media normală de 1.500 tone pe zi”, au adăugat reprezentanții structurii.

Pe fondul acestor riscuri, reprezentanții Guvernului de la Chișinău subliniază că vor solicita anularea stării de urgență în Parlament după Paște.

Instituită după atacul armatei lui Putin

În data de 24 martie, Executivul moldovean a instituit starea de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile în urma deconectării liniei Isaccea-Vulcănești, decizia fiind aprobată în cadrul unei ședințe de urgență convocate de premierul Alexandru Munteanu. În aceeași zi, Parlamentul și-a dat votul pentru această măsură.

Linia electrică Isaccea-Vulcănești, care traversează sudul Ucrainei, a fost avariată în data de 23 martie în urma unui atac rusesc cu drone. Avarierea a provocat Republicii Moldova un deficit major de energie electrică în contextul în care aceasta este una dintre cele mai importante rute de import a energiei electrice în țara vecină, asigurând aproximativ 70% din necesarul de energie electrică. 

