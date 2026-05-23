Trump analizează propunerea Iranului și amenință cu decizii militare: „50/50” șanse pentru un acord sau escaladare

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că se va întâlni cu principalii săi consilieri pentru a analiza ultima propunere venită din partea Iranului şi că ar putea lua o decizie până duminică privind o eventuală reluare a acţiunilor militare împotriva Teheranului, relatează CNN.

Într-un interviu telefonic acordat Axios, Trump a descris şansele de a ajunge la un acord cu Iranul ca fiind „exact 50/50”, precizând că rezultatul discuţiilor ar putea conduce fie la un acord „bun”, fie la decizia SUA de a „distruge complet” programul iranian.

Potrivit Axios, la reuniunea de la Casa Albă ar urma să participe şi trimisul special Steve Witkoff, consilierul Jared Kushner, iar vicepreşedintele JD Vance este de asemenea aşteptat la discuţii. În paralel, preşedintele american ar urma să aibă o serie de convorbiri cu lideri din Golf, Pakistan, Turcia şi Egipt, în cadrul eforturilor diplomatice privind criza.

Discuţiile vin în contextul în care oficiali americani şi iranieni sugerează că s-ar putea contura un acord-cadru pentru încetarea conflictului, în urma unor negocieri mediate de Qatar şi Pakistan.

„S-ar putea să avem veşti mai târziu astăzi. Nu am veşti pentru voi în acest moment, dar s-ar putea să avem veşti puţin mai târziu astăzi. S-ar putea să nu avem. Sper să avem, dar nu sunt încă sigur”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio.

În acest timp, surse regionale citate de CNN vorbesc despre „un optimism prudent” în negocieri, iar oficiali iranieni afirmă că discuţiile se concentrează pe un memorandum de înţelegere privind încetarea ostilităţilor, ridicarea unor blocade şi deblocarea activelor Teheranului din străinătate, fără a include însă direct programul nuclear.

„Lucrurile evoluează într-o direcţie pozitivă”, a declarat o sursă regională, în timp ce o altă sursă a afirmat că „impasul a luat sfârşit”, fără a fi clar dacă este vorba despre toate punctele de divergenţă sau doar despre forma documentului aflat în negociere.

În paralel, rămân deschise subiecte sensibile precum stocurile de uraniu îmbogăţit ale Iranului, programul său de îmbogăţire şi securitatea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz. Potrivit unor surse, se discută şi posibila deblocare a unor active iraniene.

De cealaltă parte, oficiali iranieni adoptă un ton mixt între deschidere diplomatică şi fermitate.

„Se pare că ne apropiem de un acord final, dar mai există încă provocări”, a declarat Fada Hussain Maleki, membru al Comisiei pentru Securitate Naţională din Iran, în timp ce negociatorii de la Teheran avertizează că orice acord va trebui să respecte „drepturile naţiunii” şi că răspunsul militar ar putea fi „mai dur” în cazul reluării conflictului.

Discuţiile continuă, iar ambele părţi par să aştepte următoarele zile pentru a vedea dacă negocierile vor duce la un acord sau la o nouă escaladare a tensiunilor.