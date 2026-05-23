Ivanka Trump, ținta unui plan de asasinare. Atacul ar fi fost pregătit ca răzbunare pentru uciderea generalului iranian Soleimani

Un bărbat de origine irakiană, suspectat de legături cu rețele militante din Orientul Mijlociu, a planificat, potrivit unor informații publicate de presa internațională, un atac împotriva Ivankăi Trump, fiica președintelui american Donald Trump, ca act de răzbunare pentru uciderea generalului iranian Qasem Soleimani.

Bărbatul, identificat ca Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat recent în Turcia și ulterior extrădat în Statele Unite, unde este inculpat pentru o serie amplă de acuzații ce includ presupuse atacuri și tentative de atac în Europa și America de Nord, scrie New York Post.

Anchetatorii americani susțin că acesta ar fi fost asociat cu grupări militante din Irak și ar fi avut legături cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran.

În rechizitoriul federal sunt menționate presupuse activități de coordonare a unor atacuri vizând atât interese americane, cât și ținte evreiești din mai multe țări europene.

În ceea ce privește presupusul plan de atac împotriva Ivankăi Trump, sursele citate de presa americană afirmă că suspectul a realizat hărți și a postat mesaje online considerate amenințătoare, inclusiv referiri la locuința familiei Trump din Florida.

Autoritățile nu au confirmat public detalii operaționale ale unui astfel de plan, iar Casa Albă nu a comentat informațiile apărute în presă.

În paralel, anchetatorii îl descriu pe Al-Saadi ca fiind implicat într-o rețea mai largă de activități militante, cu presupuse conexiuni în Irak, Iran și Liban. El a fost asociat și cu gruparea Kata’ib Hezbollah, susțin procurorii americani.

Cazul este în desfășurare în Statele Unite, unde suspectul se află în detenție într-un centru federal din New York, sub mai multe capete de acuzare legate de terorism internațional și comploturi violente.

Autoritățile americane nu au oferit încă o poziție finală privind toate acuzațiile.