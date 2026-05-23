15 intervenții medicale la concertul Max Korzh de pe Arena Națională. Incident pirotehnic stins rapid de pompieri

Echipajele medicale și de intervenție aflate la Arena Națională au gestionat mai multe situații pe durata concertului susținut de Max Korzh, fără ca vreun spectator să fie transportat la spital, potrivit unei informări oficiale.

Până la ora 20:00, au fost înregistrate 15 cazuri medicale, majoritatea fiind lipotimii, excoriații sau acuze la nivelul membrelor inferioare. Toate persoanele au primit îngrijiri la fața locului, fără a fi necesară internarea sau transportul la unități medicale.

Potrivit autorităților, în interiorul stadionului au fost amplasate echipaje SMURD și de intervenție în zonele de acces, evacuare, scenă și tribune, pentru a asigura răspuns rapid în caz de urgență pe durata evenimentului.

De asemenea, în urma unui moment pirotehnic pregătit de organizatori la deschiderea concertului, s-au aprins materiale combustibile din recuzita artistică, însă incendiul a fost stins rapid de pompierii ISUBIF, fără a fi pusă în pericol desfășurarea evenimentului sau siguranța spectatorilor.

Primele imagini de la concertul susținut de Max Korzh pe Arena Națională arată o atmosferă spectaculoasă, cu zeci de mii de fani adunați pe cel mai mare stadion din România.

Concertul a început în jurul orei 18:00, iar încă de la primele minute publicul a reacționat intens la intrarea artistului pe scenă. În imaginile apărute pe rețelele de socializare se vede cum mii de oameni cântă și filmează momentul, în timp ce în fața scenei sute de tineri participă la un moshpit imens.