Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Chișinăul a instituit stare de urgență în sectorul energetic după deconectarea liniei Isaccea–Vulcănești

Guvernul de la Chișinău a instituit starea de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, după deconectarea liniei Isaccea–Vulcănești, decizia fiind aprobată în cadrul unei ședințe de urgență convocate de premierul Alexandru Munteanu.

Guvernul de la Chișinău a instituit stare de urgență în sectorul energetic. FOTO: Gov.md
,,Ceea ce se întâmplă astăzi în sectorul energetic nu este un accident. Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război, dar și un atac la adresa noastră, aici în Republica Moldova. Loviturile din cursul nopții au dus la deconectarea principalei linii electrice, care alimentează Republica Moldova, linia Vulcăneşti – Isaccea. Au fost activate cele 4 linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată. Rusia este singura care poartă responsabilitatea pentru asta. În acest context, Guvernul are obligația să intervină prompt și responsabil”, a afirmat șeful Cabinetului de miniștri înainte de începerea ședinței. 

Vot în Parlament

Ca să intre în vigoare, starea de urgență trebuie să fie votată de Parlament, urmând să fie supusă votului în aceeași zi. 

Responsabilii Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), la solicitarea Ministerului Energiei, au propus Cabinetului de Miniștri de la Chișinău declararea stării de urgență în sectorul energetic. Iar aceasta ,,permite statului să acționeze rapid și coordonat, cu scopul de a limita efectele crizei, de a proteja viața, sănătatea și siguranța oamenilor și de a asigura continuitatea serviciilor vitale. În cazul respectiv aceasta: va asigura posibilitatea intervențiilor rapide pentru alimentarea cu energie în situațiile în care apar limitări sau deconectări, limitând efectele asupra consumatorilor, facilitează alocarea resurselor necesare pentru refacerea rapidă a porțiunii afectate din linia electrică Isaccea-Vulcănești aflate în responsabilitatea autorităților noastre, reduce termenul pentru ajustarea tarifară de la 14 la 7 zile, prevenind penuria de motorină care ar putea afecta alimentarea generatoarelor și funcționarea serviciilor esențiale”.

CNMC, alături de Ministerul Energiei, elaborează un set de măsuri, printre care ,,mobilizarea resurselor și coordonarea instituțiilor pentru a asigura alimentarea cu energie și funcționarea infrastructurii critice, implementarea măsurilor preventive pentru instituțiile statului, agenții și operatorii economici, inclusiv verificarea surselor alternative de energie (generatoare) și dacă este necesar, mobilizarea operatorilor mobili pentru intervenții rapide;- revizuirea procedurilor instituționale pentru a răspunde rapid riscurilor posibile;economisirea energiei în orele de vârf, limitarea impactului în cazul în care apar deconectări ale consumatorilor, implementarea planurilor de continuitate pentru serviciile vitale, cum ar fi apă, energie, sănătate, ordine publică și servicii sociale”. 

Drone depistate

De asemenea, autoritățile moldovene au subliniat că lucrările de restabilire a liniei electrice Isaccea-Vulcănești sunt dificile din cauza dronelor prăbușite în zonă. 

,,Ceea ce impune restricții de acces pentru echipele tehnice și necesitatea desfășurării lucrărilor de deminare pentru a permite pe deplin intervenția necesară și în condiții de siguranță. În paralel, echipele operatorilor sistemelor de transport din Republica Moldova, România și Ucraina desfășoară în regim coordonat verificările tehnice necesare, iar durata exactă a lucrărilor va putea fi estimată după finalizarea intervențiilor de deminare în teren.Moldelectrica, în colaborare cu operatorii din România și Ucraina, a activat rute alternative de alimentare, inclusiv liniile de interconexiune de 110 kV”, au conchis responsabilii CNMC. 

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, care asigură cu energie electrică sudul Republicii Moldova, a fost deconectată în urma atacurilor armatei ruse din Ucraina, iar pentru menținerea alimentării cu energie, Chișinăul, alături de București și Kiev, a apelat la rute alternative.

Pe fondul acestei situații, responsabilii Guvernului de la Chișinău îndeamnă populația să consume rațional energia electrică.

