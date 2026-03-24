Lidera de la Chișinău îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei Isaccea-Vulcănești

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei Isaccea-Vulcănești, subliniind că Kremlinul ,,nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă”.

,,Rusia continuă deliberat să submineze securitatea Republicii Moldova și să pună în pericol viața cetățenilor noștri. Nu se mai limitează la șantaj energetic, implicare în alegeri, activarea grupărilor criminale pentru destabilizări, propagandă mincinoasă, dar atacă constant infrastructura Ucrainei și, tot mai des, pune în pericol securitatea și sănătatea moldovenilor. După bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului, a lăsat fără apă 4 raioane și continuă să afecteze mediul și apele noastre, în această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, ce asigură, în anumite perioade, și 60-70% din consumul nostru de electricitate. Toate acestea nu sunt accidente, ci acțiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi și a lăsa Moldova în întuneric.Însă noi am rezistat de fiecare dată”, a notat Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Maia Sandu: ,,Să ținem Moldova demnă”

,,Acționăm pentru a ne proteja cetățenii și sunt sigură că vom trece și peste aceste provocări. Instituțiile statului vor interveni cu măsurile necesare în următoarea perioadă. Sistemul funcționează, dar este sub o presiune enormă. Dragi cetățeni, acum e nevoie să fim solidari, să înțelegem seriozitatea situației, să fim rezistenți. Să economisim, să distribuim mesajele din surse oficiale, să fim uniți, să fim demni. Chiar dacă Rusia ne vrea slabi, depinde de noi să rămânem puternici și să ținem Moldovă demnă”, a adăugat lidera de la Chișinău.

Stare de urgență în sectorul energetic

Guvernul de la Chișinău a instituit starea de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile după deconectarea liniei electrice, decizia fiind aprobată în cadrul unei ședințe de urgență convocate de premierul Alexandru Munteanu.

Ca să intre în vigoare, starea de urgență trebuie să fie votată de Parlament, aceasta fiind supusă votului în aceeași zi.

Responsabilii Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), la solicitarea Ministerului Energiei, au propus Cabinetului de Miniștri de la Chișinău declararea stării de urgență în sectorul energetic. Iar aceasta ,,permite statului să acționeze rapid și coordonat, cu scopul de a limita efectele crizei, de a proteja viața, sănătatea și siguranța oamenilor și de a asigura continuitatea serviciilor vitale. În cazul respectiv aceasta: va asigura posibilitatea intervențiilor rapide pentru alimentarea cu energie în situațiile în care apar limitări sau deconectări, limitând efectele asupra consumatorilor, facilitează alocarea resurselor necesare pentru refacerea rapidă a porțiunii afectate din linia electrică Isaccea-Vulcănești aflate în responsabilitatea autorităților noastre, reduce termenul pentru ajustarea tarifară de la 14 la 7 zile, prevenind penuria de motorină care ar putea afecta alimentarea generatoarelor și funcționarea serviciilor esențiale”.

De asemenea, autoritățile moldovene au subliniat că lucrările de restabilire a acestei linii electrice sunt dificile din cauza dronelor prăbușite în zonă.

Linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată în urma atacurilor armatei ruse din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 martie, iar pentru menținerea alimentării cu energie, Chișinăul, alături de București și Kiev, a apelat la rute alternative.