Incendiu la o clinică medicală în construcție din Oradea. Fondatorul este un fost ministru al Sănătății

Un incendiu a izbucnit vineri seară la o clădire aflată în construcție pe Calea Clujului, imobil care face parte din proiectul de extindere a Clinicii Medena din Oradea. Flăcările au cuprins rapid acoperișul construcției, însă nu au fost înregistrate victime.

Clinica Medena este deținută de fosta ministră Sănătății Ioana Mihăilă și de soțul ei, Marius Mihăilă

Potrivit ISU Crișana, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 19:20, moment în care au fost mobilizate la fața locului patru echipaje de pompieri militari. Intervenția a fost realizată cu două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD, echipajele acționând pentru limitarea extinderii focului, notează ebihoreanul.ro.

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul înainte ca acesta să se propage la alte construcții din apropiere. Intervenția rapidă a fost esențială, în condițiile în care două imobile aflate în vecinătatea clădirii afectate au fost expuse riscului de a fi cuprinse de flăcări.

În urma incendiului, au ars aproximativ 50 de metri pătrați din acoperișul clădirii aflate în construcție. Autoritățile au precizat că, în prezent, sunt efectuate cercetări pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii evenimentului.

Potrivit primelor concluzii ale anchetei, cauza probabilă a incendiului ar fi utilizarea unui aparat de lipire sau sudură fără respectarea normelor de protecție împotriva incendiilor. Ancheta urmează să stabilească toate detaliile privind modul de producere a focului.