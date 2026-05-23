Video Record la Mecca: peste 1,5 milioane de pelerini au sosit deja în Arabia Saudită pentru hajj, în ciuda conflictelor din Orientul Mijlociu

Arabia Saudită a primit deja peste 1,5 milioane de pelerini din străinătate pentru pelerinajul islamic hajj din acest an, numărul depășind nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda contextului regional marcat de tensiuni și riscuri de securitate.

Un oficial saudit din cadrul poliției de frontieră, Saleh al-Murabba, a declarat într-o conferință de presă că „numărul total al vizitatorilor se ridică de acum la 1.518.153”. Autoritățile se așteaptă ca cifra să crească în continuare până la debutul oficial al pelerinajului, programat pentru începutul săptămânii viitoare.

În 2025, aproximativ 1,67 milioane de credincioși au participat la hajj, dintre care peste 1,5 milioane au venit din afara Arabiei Saudite, ceea ce indică o revenire puternică a fluxului de pelerini după anii afectați de restricții și perturbări logistice, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Organizarea ediției din acest an are loc pe fondul unor îngrijorări legate de securitatea regională, în contextul conflictelor și al tensiunilor dintre state din zona Golfului.

Situația a afectat deja traficul aerian în regiune și a dus la creșterea costurilor de călătorie, deși o parte dintre companiile aeriene din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain și-au reluat treptat operațiunile la capacitate ridicată.

Hajj-ul, unul dintre cei cinci stâlpi ai islamului, presupune o serie de ritualuri religioase desfășurate pe parcursul mai multor zile la Mecca și în împrejurimi.

Fiecare musulman este obligat să îl efectueze cel puțin o dată în viață, dacă are posibilitatea financiară și fizică de a face acest lucru.