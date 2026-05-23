Sâmbătă, 23 Mai 2026
Adevărul
Criza politică din România a stricat planul Budapestei privind gazul din Marea Neagră. Presa maghiară scrie despre acordul crucial pentru Ungaria

La câteva zile după formarea noului guvern de la Budapesta, o chestiune strategică se afla deja pe masa factorilor de decizie, care ar putea determina pentru mulți ani de unde își va procura Ungaria gazele naturale, după sfârșitul erei importurilor rusești.

Producția ar putea începe în 2027 în zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră FOTO Arhiva

Conform informațiilor publicației maghiare Index, MVM (compania care deține monopolul producției și vânzarii energiei în Ungaria) se pregătește de ani de zile să semneze un acord de amploare privind gazele importate din România.

Situația este însă complicată de criza politică de la București, în timp ce în fundal se desfășoară deja o cursă contra cronometru. Două surse au declarat pentru ziarul maghiar că prețul negociat al gazelor românești este deja apropiat de nivelul prețului importurilor rusești, dar va trebui să se decidă în câteva săptămâni dacă noua conducere maghiară va semna unul dintre cele mai importante contracte energetice din ultimii ani sau negocierile se vor relua.

Miza este uriașă pentru țara vecină, unde importurile rusești nu mai pot fi menținute. Válasz Online a scris recent că ministrul Energiei, István Kapitány, și ministrul de Externe, Anita Orbán, trebuie să decidă rapid dacă doresc ca următoarele sezoane reci să se desfășoare fără probleme. Producția ar putea începe în 2027 în zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră, care ar putea înlocui pe termen lung o parte semnificativă a importurilor rusești.

Presiunile din partea UE

Pe baza programului REPowerEU, Uniunea Europeană nu ar mai permite achiziționarea de surse de energie rusești începând cu octombrie 2027, iar în plus, noul guvern a lui Peter Magyar vrea diversificarea surselor de energie ale Ungariei. Cu toate acestea, sistemul este încă puternic dependent de Moscova. Consumul anual de gaze naturale al Ungariei este de aproximativ 9 miliarde de metri cubi, aproximativ jumătate din acesta fiind încă furnizat de Rusia. România nu are nevoie de atât de multe gaze naturale pe plan intern câte poate produce zăcământul Neptun Deep în următorii ani.

Publicația maghiară amintește că liderul investițiilor, OMV Petrom, și compania de stat românească Romgaz se pregătesc deja pentru piețele de export. Cu toate acestea, istoria proiectului nu a fost una simplă. Compania americană ExxonMobil a fost un jucător cheie în investiție cu ani în urmă, dar în cele din urmă s-a retras. Bucureștiul a trebuit să modifice și regulile fiscale speciale pentru ca proiectul să funcționeze economic.

Publicația Index a aflat noi detalii, din două surse cu experiență în domeniu: una dintre ele este familiarizată direct cu contractul negociat de MVM, în timp ce cealaltă a supravegheat pregătirea mai multor acorduri de stat în ultimii ani. Potrivit surselor, următoarele săptămâni ar putea fi cruciale nu doar pentru MVM, ci și pentru noul guvern ungar.

O cursă pentru gazele românești. Ce preț au anunțat românii

Consorțiul OMV Petrom–Romgaz a notificat guvernul român, pe 8 mai 2026, că a găsit un cumpărător care va rezerva o parte din producția din zăcământul de la Marea Neagră. Detaliile exacte ale acordului nu sunt publice, așa că nu se știe oficial cantitățile negociate. Unele surse vorbesc despre 1 miliard de metri cubi de gaze pentru 2027, dar pe termen lung ar putea fi luată în considerare o cantitate mult mai mare.

„Trebuie să abandonăm Rusia cu orice preț, pentru că de la 1 octombrie 2027 nu va mai fi posibilă preluarea gazelor rusești din cauza pachetului REPowerEU”, a spus sursa.

Prețul gazului românesc ar fi aproximativ la fel ca cel mai scump dintre cele două contracte rusești prin care Ungaria cumpără în prezent, ceea ce presupune un nivel de preț favorabil. Deși volumul anual planificat de 1 miliard de metri cubi nu pare uriaș la prima vedere în comparație cu piața maghiară în ansamblu, situația reală este mult mai nuanțată. 

Consumul anual de gaze naturale al Ungariei este de aproximativ 9 miliarde de metri cubi, din care aproximativ 4,5 miliarde provin din Rusia, ceea ce înseamnă că acest volum trebuie de fapt înlocuit în câțiva ani - deci România poate acoperi cu siguranță 20-25% din această cantitate.

Criza politică de la București

Negocierile nu au început acum. Partea maghiară a încercat să intre în proiect cu ani în urmă, chiar și atunci când ExxonMobil deținea o participație în acest domeniu.

Legea românească acordă statului drept de preempțiune în tranzacțiile strategice cu gaze. Conform sursei, OMV a oferit oficial pachetul statului român, care a indicat că își va exercita dreptul de preempțiune, dar între timp s-a format la București un guvern interimar, iar o astfel de decizie nu mai poate fi luată imediat.

Publicația Válasz Online scrie că „guvernul român a notificat OMV în ultima zi a termenului limită, și anume 15 mai, că va exercita dreptul de preempțiune în principiu, dar că va putea discuta detaliile doar ulterior” . Prin urmare, au solicitat o perioadă de până la mijlocul lunii iunie. OMV Petrom încă nu comentează pe fond această chestiune. Compania ar putea fi de acord să prelungească termenul limită de preempțiune până la mijlocul lunii iunie. Cu toate acestea, rămâne o întrebare dacă până atunci se va forma un guvern stabil sau dacă vor avea loc alegeri anticipate în România.

