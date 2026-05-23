Video Primele imagini de la concertul Max Korzh de la București surprind un moshpit imens pe Arena Națională

Primele imagini de la concertul susținut de Max Korzh pe Arena Națională arată o atmosferă spectaculoasă, cu zeci de mii de fani adunați pe cel mai mare stadion din România.

Concertul a început în jurul orei 18:00, iar încă de la primele minute publicul a reacționat intens la intrarea artistului pe scenă. În imaginile apărute pe rețelele de socializare se vede cum mii de oameni cântă și filmează momentul, în timp ce în fața scenei sute de tineri participă la un moshpit imens.

Atmosfera este completată de efecte de lumini, fum și ecrane gigantice, care amplifică spectacolul vizual. Mii de telefoane aprinse din tribune creează un fundal impresionant, în timp ce fanii scandează versurile pieselor cunoscute.

Evenimentul a atras spectatori din mai multe țări din regiune, biletele fiind epuizate cu zile înainte. Organizatorii au anunțat măsuri sporite de securitate și au făcut apel la participanți să respecte regulile de siguranță pe durata concertului.

Restricții de trafic pentru concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională

Cu ocazia concertului susținut de Max Korzh pe Arena Națională, autoritățile au anunțat o serie de restricții de trafic în zona stadionului, care vor fi aplicate progresiv în ziua evenimentului.

Astfel, circulația rutieră va fi închisă pe Bulevardul Basarabia începând cu ora 14:00, pe tronsonul cuprins între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății, inclusiv pe străzile adiacente. De asemenea, vor fi afectate ambele sensuri de mers pe segmentul dintre Piața Hurmuzachi și Bd. Chișinău.

Restricții vor fi instituite și pe Strada Maior Coravu, tot de la ora 14:00, până la finalul concertului, precum și pe Bulevardul Pierre de Coubertin, unde traficul va fi oprit începând cu ora 08:00 între Strada Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion.

Totodată, pe Strada Tony Bulandra restricțiile vor intra în vigoare gradual de la ora 14:00 și vor rămâne active până la încheierea evenimentului. Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative.