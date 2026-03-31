search
Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul moldovean, discuții la București cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan: ,,Legătura noastră devine mai puternică”

0
0
Publicat:

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut întrevederi cu premierul României, Ilie Bolojan, și cu președintele Nicușor Dan, iar liderii de la București au asigurat că Chișinăul va beneficia în continuare de sprijinul României, inclusiv în drumul său spre UE.

Alexandru Munteanu a avut întrevederi cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan. FOTO: Gov.md

Premierul Ilie Bolojan a ținut să-i mulțumească omologului său moldovean pentru aprobarea legii privind prelungirea facilităților pentru portul Giurgiulești din Republica Moldova, ceea ce ,,permite portului Constanța să îl achiziționeze până la sfârșitul lunii aprilie, formând astfel un hub logistic maritim și fluvial care va susține tranzitul de mărfuri pe relația România- Republica Moldova și va pune în valoare potențialul logistic al Mării Negre”.

,,Am discutat, de asemenea, despre colaborarea în domeniul infrastructurii energetice, în contextul proiectelor de interconectare aflate în derulare, precum și despre aspecte legate de conectivitatea rutieră (autostrada Moldovei, proiectele de poduri peste râul Prut) și extinderea controlului coordonat la frontieră. Totodată, am abordat dezvoltarea cooperării economice și culturale.I-am confirmat încă o dată domnului prim-ministru sprijinul României pentru procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a notat șeful Cabinetului de miniștri de la București pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, Alexandru Munteanu i-a mulțumit omologului său român pentru sprijinul oferit de România țării sale în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Discuții cu președintele României

Tot la București, demnitarul moldovean a avut o întrevedere cu liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, discuțiile fiind axate pe ,,prioritățile comune urgente asupra cărora trebuie să ne concentrăm, în beneficiul cetățenilor noștri”

,,În perioada dificilă la nivel regional și internațional prin care trecem, am ținut să-l asigur pe premierul Munteanu că Republica Moldova poate conta permanent pe sprijinul României, fie că vorbim de aderarea la Uniunea Europeană, de asigurarea securității energetice ori de creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride.Avem multe proiecte majore care dau consistență tot mai semnificativă relației noastre bilaterale. Astfel, proiectele de interconectare transfrontalieră în domeniile energiei, infrastructurii, transporturilor și rețelelor digitale sunt deosebit de importante pentru a crește gradul de conectare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin România”, a notat președintele României, Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, liderul de la Cotroceni a subliniat că încurajează ,,creșterea investițiilor românești care generează locuri de muncă în Republica Moldova”. 

Iar Alexandru Munteanu a vorbit despre impactul războiul Rusiei în Ucraina asupra țării sale, precizând că acesta continuă să afecteze ,,pacea și viața de zi cu zi- prin revărsări periculoase de combustibil pe Nistru, drone care survolează spațiul aerian sau deconectări de la energia electrică - timp în care România, prin ajutorul necondiționat, ne arată ce înseamnă adevărata solidaritate”.

,,Muncim cot la cot, uniți și de aceeași aspirație: să vedem Republica Moldova ancorată definitiv în marea familie europeană. Și sunt sigur că, alături de prieteni și parteneri de încredere precum România, Moldova merge înainte”, a conchis prim-ministrul de la Chișinău.

Tot în Capitala României, prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România (AmCham România), aceasta fiind axată ,,pe consolidarea cooperării economice regionale și valorificarea oportunităților investiționale din Republica Moldova”.

România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, precum și principalul investitor străin, cu investiții de 300 de milioane de dolari și 1.744 de firme.

Provocările Chișinăului

De asemenea, premierul moldovean a participat online la conferința „Romania Government Roundtable”. Alexandru Munteanu a afirmat că, deși țara sa se confruntă cu provocări majore generate de conflictele din regiune, de la atacurile asupra infrastructurii energetice și poluarea râului Nistru până la tentativele de interferență în democrație și creșterea costurilor la combustibili, aceasta avansează în parcursul aderării la Uniune.

„Avansăm hotărât în calea noastră de aderare la UE. Acest obiectiv nu mai ține de „dacă”, ci de cât de repede îl realizăm. Accelerarea acestui proces este angajamentul nostru ferm și un factor important de stabilitate pentru întreaga regiune”, a detaliat Alexandru Munteanu.

Aceasta este a doua vizită a prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în România, prima având loc în luna noiembrie a anului trecut, la scurt timp după preluarea funcției. 

Atunci, Alexandru Munteanu a avut mai multe întrevederi, inclusiv cu omologul său român, Ilie Bolojan. 

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

