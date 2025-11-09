Republica Moldova ar putea impune regimul de vize pentru cetățenii din Comunitatea Statelor Independente

Republica Moldova ar putea impune regimul de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI). Decizia vine în contextul invaziei ruse din Ucraina, începută în 2022, după ce autoritățile de la Chișinău și-au exprimat în repetate rânduri intenția de a se retrage treptat din organizație.

CSI reuneşte, în jurul Moscovei, fostele republici sovietice cu excepţia ţărilor baltice, a Georgiei şi a Ucrainei.

Astfel, săptămâna viitoare, pe ordinea de zi a guvernului figurează un proiect de lege care prevede denunţarea Acordului semnat la Bişkek în 9 octombrie 1992, care permitea cetăţenilor statelor CSI să călătorească fără vize pe teritoriul membrilor Comunităţii.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău va notifica Comitetul Executiv al CSI cu privire la această decizie, iar legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, scrie NewsMaker.

Pe lângă acest proiect, agenda şedinţei guvernului din 12 noiembrie mai include alte şase proiecte care vizează denunţarea unor acorduri similare cu state membre ale CSI.

Republica Moldova ar putea introduce vize pentru cetățenii unor state din CSI, însă regimul de călătorii cu Rusia nu va fi afectat, datorită unui acord bilateral separat. Măsura ar viza doar Tadjikistanul și Kârgâzstanul.

În decembrie 2023, preşedinta Comisiei parlamentare pentru politică externă, Doina Gherman, deputată a partidului de la guvernare (PAS), declara că Republica Moldova intenţionează să se retragă din Comunitatea Statelor Independente (CSI) până la sfârşitul anului 2024.

Înainte de aceasta, preşedintele rus Vladimir Putin a spus că prezenţa Moldovei în CSI nu are valoare nici pentru Comunitate, nici pentru Rusia.

„Lăsaţi-i să facă ce vor. Pentru noi, prezenţa acestei ţări în CSI nu este de mare valoare. Dar suntem pregătiţi, nu renunţăm, nu alungăm pe nimeni. Dacă ei nu vor, este alegerea lor”, a spus Putin.