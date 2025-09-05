search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Chișinău răspunde după raportul oligarhului Ilan Șor la Putin: ,,Moldovenii nu‑și vând țara”

Publicat:

Igor Grosu, liderul puterii de la Chișinău, a reacționat după ce penalul Ilan Șor i-a raportat lui Putin informații despre compania sa, subliniind că, de fapt, acesta a raportat „despre acțiunile lui de destabilizare din Moldova, de finanțare a violențelor, a corupției electorale și a rețelei sale criminale”.

Igor Grosu subliniază că planul lui Putin și al lui Șor va eșua. FOTO: Facebook
Igor Grosu subliniază că planul lui Putin și al lui Șor va eșua. FOTO: Facebook

,,Șor, alături de un reprezentant PSB din Vladivostok, i-a raportat lui Putin, ca un angajat cuminte, despre tranzacțiile sale. Altfel spus, i-a raportat despre acțiunile lui de destabilizare din Moldova, de finanțare a violențelor, a corupției electorale și a rețelei sale criminale. Pericolul este clar: toți candidații lui Putin vor lucra de azi înainte pentru Șor”, a notat Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), precum și al Parlamentului de la Chișinău.  

Liderul PAS a subliniat că ,,planul lor meschin de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara. Pentru că moldovenii aleg să fie liberi și să-și decidă singuri soarta”. 

Raportul pro-rusului Ilan Șor 

Recent, în cadrul unei videoconferințe, oligarhul moldovean Ilan Șor, împreună cu un reprezentant al băncii ruse Promsvyazbank, aflată sub sancțiuni internaționale, i-a prezentat liderului de la Kremlin un raport privind succesele compania A7, aceasta fiind sancționată anterior de UE și Elveția pentru implicarea în destabilizarea Chișinăului. 

„În zece luni de activitate, platforma a efectuat operațiuni în valoare de peste 7,5 trilioane de ruble rusești. A făcut zilnic între 1500 și 2000 de tranzacții. Pentru 2025, planul este achitarea impozitelor, de aproximativ 20 de miliarde de ruble rusești, acestea fiind impozite noi”, a menționat pro-rusul Ilan Șor.   

Fugar de peste un an

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderii puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.

Republica Moldova

