Publicat:

În cadrul unei videoconferințe, oligarhul moldovean Ilan Șor, împreună cu un reprezentant al băncii ruse Promsvyazbank, aflată sub sancțiuni internaționale, i-a prezentat liderului de la Kremlin un raport privind succesele companiei sale.

Ilan Șor s-a refugiat anul trecut la Moscova. FOTO: Facebook
Ilan Șor s-a refugiat anul trecut la Moscova. FOTO: Facebook

„În zece luni de activitate, platforma a efectuat operațiuni în valoare de peste 7,5 trilioane de ruble rusești. A făcut zilnic între 1500 și 2000 de tranzacții. Pentru 2025, planul este achitarea impozitelor, de aproximativ 20 de miliarde de ruble rusești, acestea fiind impozite noi”, a menționat pro-rusul Ilan Șor. 

Cu profiturile din petrol în scădere cu 30%, Rusia mizează pe o schemă cripto condusă de Ilan Șor, oligarhul fugar condamnat pentru furtul miliardului și considerat instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Chișinăului.

Veniturile din petrol ale Rusiei scad mai rapid decât era anticipat, înregistrând o diminuare de peste o treime pe fondul reducerii prețurilor la energie la nivel global și al înăspririi sancțiunilor. Prin urmare, Kremlinul a recurs la scheme cripto offshore, fiind ultimă încercare de a se menține pe linia de plutire din punct de vedere financiar, notează jurnaliștii ,,Euromaidanpress.com”.

De exemplu, în luna iunie a acestui an, Moscova a obținut un profit cu aproape 30% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 5,4 miliarde de dolari, iar veniturile totale din petrol și gaze au scăzut cu o treime. Această scădere accentuată este cauzată de ieftinirea petrolului, de pierderea cotei de piață a Rusiei și de reducerea exporturilor pe măsură ce rutele flotei sunt tot mai des perturbate.

Aceste cifre nu sunt doar detalii tehnice. Ele reflectă prăbușirea unui flux de venituri care, în trecut, finanța aproape jumătate din bugetul Rusiei. Țara s-a bazat mult timp pe exporturile de petrol și gaze pentru a susține totul: de la plăți sociale până la achiziții militare. În condiții de război, cu sancțiuni tot mai dure și costuri operaționale în creștere, bugetul federal rus nu poate suporta aceste pierderi mult timp. Deficitul anual este estimat acum la peste 2,5% din PIB-ul Rusiei, ceea ce înseamnă aproximativ 45 de miliarde de dolari.

Sursa media din Ucraina mai scrie că, pentru a acoperi acest gol, Moscova consumă rezerve și crește împrumuturile interne, dar aceste eforturi nu pot fi menținute pe termen lung. Dacă nu găsește surse alternative de venit, capacitatea Rusiei de a susține operațiuni militare de mare intensitate în Ucraina și, în același timp, de a administra țara, va începe să se prăbușească. Pentru a compensa, autoritățile ruse au lansat un proiect de criptomonedă destinat generării de venituri și evitării sancțiunilor. Criptomoneda A7A5, creată în Kârgâzstan, este susținută, potrivit unor surse, de Promsvyazbank, principala bancă rusească implicată în domeniul apărării, și de Ilan Șor, un oligarh fugar cunoscut pentru furtul miliardului din Republica Moldova.

Sistemul generează venituri din vânzări și ajută la eludarea sancțiunilor, ascunzând identitatea celor care trimit și primesc bani. Portofelele cripto nu necesită identități verificate, iar plățile pot fi direcționate prin canale anonime, în afara sistemului bancar internațional SWIFT. Astfel, entitățile rusești pot achiziționa bunuri restricționate sau pot plăti actori externi fără a fi monitorizate de Occident.

,,Deși au fost raportate deja tranzacții în valoare de peste 9 miliarde de dolari, majoritatea volumului este, cel mai probabil, umflat artificial prin mutarea fondurilor între conturi controlate de aceeași persoană, pentru a simula utilizarea reală și a crea iluzia unei adopții pe scară largă. Chiar dacă platforma funcționează, ea este departe de a satisface nevoile economice ale Rusiei. O singură criptomonedă nu poate înlocui zecile de miliarde de dolari pierdute din veniturile din petrol și gaze în acest an și nici nu oferă fiabilitatea rutelor comerciale formale”, scriu jurnaliștii ucraineni.

Pentru a avea un impact real asupra deficitului, Rusia ar avea nevoie de o utilizare mult mai mare și de parteneri comerciali dispuși să accepte această monedă la scară largă, totul fără a atrage sancțiuni din partea autorităților occidentale, care monitorizează atent tranzacțiile cripto suspecte. Fără un acces clar în piețe stabile și fără o bază solidă care să susțină moneda, proiectul rămâne marginal din punct de vedere economic și toxic din punct de vedere politic din cauza riscului sancțiunilor secundare. Dacă Rusia nu reușește fie să extindă drastic această criptomonedă, fie să creeze rețele paralele de spălare și transfer de bani, adaptate grupărilor infracționale, acest instrument va rămâne de nișă, nu o soluție viabilă.

,,În esență, acest lucru ar transforma Rusia într-un bancher pentru traficanți de arme, rețele criminale și grupări teroriste care deja folosesc sisteme imposibil de urmărit pentru a transfera fonduri. Acest mecanism ar putea menține fluxurile financiare pe termen scurt, dar ar adânci izolarea Rusiei pe scena geopolitică, inclusiv față de propriii aliați”, conform sursei media.

În linii mari, orientarea Rusiei către criptomonede reflectă disperare, nu o strategie coerentă. Gaura bugetară lăsată de prăbușirea veniturilor din petrol este mult prea mare pentru a fi acoperită printr-o schemă cripto. Deși creativ, proiectul este conceput mai degrabă pentru evaziune decât pentru sustenabilitate. Dacă Moscova nu găsește o alternativă reală la veniturile sale energetice, presiunea se va răspândi, nu doar pe câmpul de luptă din Ucraina, ci în întreaga economie de război a Rusiei. Ceea ce vedem nu este un nou model financiar, ci o încercare disperată a unui stat de a „menține luminile aprinse” cu unelte specifice pieței negre, nu dezvoltării economice pe termen lung.

Ilan Șor, considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde la Moscova din iarna anului trecut, fugind de justiția de la Chișinău.

Pro-rusul Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru implicarea sa în furtul miliardului, acuzații pe care le neagă.

