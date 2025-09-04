Cum s-au mobilizat rușii când a fost ridicat Călin Georgescu: ,,La ordinul conducerii marionete a României” INVESTIGAȚIE

Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut, Călin Georgescu, a beneficiat de susținerea unei rețele online specializate în răspândirea propagandei rusești pe TikTok și Facebook, gestionată de oligarhul moldovean Ilan Șor care este refugiat la Moscova.

Conform unei investigații realizate sub acoperire de jurnaliștii ,,Ziarului de Gardă”, rețeaua online a fost pusă pe roate după alegerile prezidențiale și referendumul pro-UE desfășurate toamna trecută în Republica Moldova. În timpul ambelor scrutine, Kremlinul, prin intermediul rețelei coordonate de oligarhul fugar Ilan Șor, a cumpărat voturile moldovenilor, iar ținta principală a schemei online o reprezintă alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Prin urmare, au fost create sute de conturi cu identități false de către membrii Blocului Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, rețeaua fiind specializată în răspândirea propagandei rusești pe TikTok și Facebook.

Potrivit sursei citate, membrii schemei sunt instruiți ce să posteze prin intermediul grupurilor și canalelor secrete de pe Telegram. Timp de câteva luni, aceștia au fost învățați de instructori care vorbesc în limba rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare.

Ulterior, au primit texte propagandistice anti-europene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, pe care le-au distribuit zilnic în spațiul online. Aceștia acționează ca „o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova”. Inițial, nu s-a discutat despre o posibilă remunerare financiară, dar ulterior, cei mai activi au fost plătiți de Moscova.

De exemplu, în dimineața zilei de 14 ianuarie 2025, fără vreo avertizare prealabilă, activiștii au primit sarcina de a promova mesajul pro-rusului Ilan Șor în susținerea Annei Mihalachi, o moldoveancă dată în judecată de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru că a denigrat imaginea bunicului acesteia.

Pe lângă mesaj, aceștia au fost obligați să distribuie pe Facebook hashtagurile și linkul spre canalul de Telegram al lui Ilan Șor, precum și un clip video, însoțit de hashtaguri, destinat publicării pe TikTok.

Maia Sandu sau Klaus Iohannis, țintele propagandei

În data de 5 februarie, jurnalista Ziarului de Gardă, infiltrată în grupul activiștilor instruiți, a fost sunată și invitată să facă parte dintr-un nou proiect, cu denumirea „InfoLider”. Acesta fusese creat pentru „a răspândi pe internet informații politice de actualitate din R. Moldova. Noi vom publica în fiecare zi postări pe Facebook și TikTok”.

Printre primele sarcini s-a numărat distribuirea mesajelor despre decizia MAE moldovean privind închiderea Centrului Rus de Cultură și Știință, ca urmare a faptului că mai multe fragmente de drone rusești au căzut în regiunea găgăuză din Republica Moldova.

„Au urmat noi însărcinări. Una dintre ele presupunea răspândirea mesajului că, după venirea lui Trump la putere, «regimul Sandu» trebuie să plece. În acest context, au fost folosite narațiuni anti-UE și anti-USAID, răspândite în acea perioadă și de mai mulți politicieni pro-ruși din R. Moldova. În ajunul datei de 23 februarie, ziua când în Rusia se sărbătorește așa-numita «Zi a Apărătorilor Patriei», un tribut adus armatei sovietice, «infoliderii» au fost puși să răspândească mesajul că puterea de la Chișinău ar dori să «șteargă memoria» celor care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial. Iar pe 26 februarie, curatorii și-au amintit de demisia președintelui României, Klaus Iohannis, care avusese loc pe 10 februarie, și au dat însărcinarea de a cere demisia Maiei Sandu, care ar trebui «să plece după Iohannis»”, mai scriu jurnaliștii de la Chișinău.

Arestarea lui Călin Georgescu

Mai mult, proiectul „InfoLider” a fost folosit și pentru susținerea lui ,,Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, lider suveranist, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor cu caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit. Când Georgescu a fost reținut de autoritățile din România, membrilor rețelei li s-a cerut să publice mesaje de susținere. Postările erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #NuGlobaliștilor, #CrizaDemocrației. Toate postările trebuiau expediate în chatbotul „InfoLider” pentru a fi contabilizate”, mai notează sursa media.

Jurnaliștii sursei menționate au cerut o reacție din partea Marinei Tauber, reprezentantă a Blocului Victorie, care se ascunde de justiția moldoveană la Moscova. Apropiata pro-rusului Ilan Șor a promis că va reveni cu un punct de vedere, lucru care nu s-a întâmplat. În schimb, Alexei Lungu, liderul partidului Șansă din cadrul Blocului Victorie, a refuzat să discute cu presa despre acest caz.