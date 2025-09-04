search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum s-au mobilizat rușii când a fost ridicat Călin Georgescu: ,,La ordinul conducerii marionete a României” INVESTIGAȚIE

0
0
Publicat:

Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut, Călin Georgescu, a beneficiat de susținerea unei rețele online specializate în răspândirea propagandei rusești pe TikTok și Facebook, gestionată de oligarhul moldovean Ilan Șor care este refugiat la Moscova.

Rețeaua coordonată de Ilan Șor l-a susținut pe Călin Georgescu. FOTO: Mediafax
Rețeaua coordonată de Ilan Șor l-a susținut pe Călin Georgescu. FOTO: Mediafax

Conform unei investigații realizate sub acoperire de jurnaliștii ,,Ziarului de Gardă”, rețeaua online a fost pusă pe roate după alegerile prezidențiale și referendumul pro-UE desfășurate toamna trecută în Republica Moldova. În timpul ambelor scrutine, Kremlinul, prin intermediul rețelei coordonate de oligarhul fugar Ilan Șor, a cumpărat voturile moldovenilor, iar ținta principală a schemei online o reprezintă alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Prin urmare, au fost create sute de conturi cu identități false de către membrii Blocului Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor, rețeaua fiind specializată în răspândirea propagandei rusești pe TikTok și Facebook.

Potrivit sursei citate, membrii schemei sunt instruiți ce să posteze prin intermediul grupurilor și canalelor secrete de pe Telegram. Timp de câteva luni, aceștia au fost învățați de instructori care vorbesc în limba rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare.

Ulterior, au primit texte propagandistice anti-europene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, pe care le-au distribuit zilnic în spațiul online. Aceștia acționează ca „o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova”. Inițial, nu s-a discutat despre o posibilă remunerare financiară, dar ulterior, cei mai activi au fost plătiți de Moscova.

De exemplu, în dimineața zilei de 14 ianuarie 2025, fără vreo avertizare prealabilă, activiștii au primit sarcina de a promova mesajul pro-rusului Ilan Șor în susținerea Annei Mihalachi, o moldoveancă dată în judecată de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru că a denigrat imaginea bunicului acesteia.

Pe lângă mesaj, aceștia au fost obligați să distribuie pe Facebook hashtagurile și linkul spre canalul de Telegram al lui Ilan Șor, precum și un clip video, însoțit de hashtaguri, destinat publicării pe TikTok.

Maia Sandu sau Klaus Iohannis, țintele propagandei 

În data de 5 februarie, jurnalista Ziarului de Gardă, infiltrată în grupul activiștilor instruiți, a fost sunată și invitată să facă parte dintr-un nou proiect, cu denumirea „InfoLider”. Acesta fusese creat pentru „a răspândi pe internet informații politice de actualitate din R. Moldova. Noi vom publica în fiecare zi postări pe Facebook și TikTok”.

Citește și: Momentul în care influencerul lui Călin Georgescu este imobilizat și arestat de mascați. L-a amenințat cu moartea pe președintele interimar Ilie Bolojan

Printre primele sarcini s-a numărat distribuirea mesajelor despre decizia MAE moldovean privind închiderea Centrului Rus de Cultură și Știință, ca urmare a faptului că mai multe fragmente de drone rusești au căzut în regiunea găgăuză din Republica Moldova.

„Au urmat noi însărcinări. Una dintre ele presupunea răspândirea mesajului că, după venirea lui Trump la putere, «regimul Sandu» trebuie să plece. În acest context, au fost folosite narațiuni anti-UE și anti-USAID, răspândite în acea perioadă și de mai mulți politicieni pro-ruși din R. Moldova. În ajunul datei de 23 februarie, ziua când în Rusia se sărbătorește așa-numita «Zi a Apărătorilor Patriei», un tribut adus armatei sovietice, «infoliderii» au fost puși să răspândească mesajul că puterea de la Chișinău ar dori să «șteargă memoria» celor care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial. Iar pe 26 februarie, curatorii și-au amintit de demisia președintelui României, Klaus Iohannis, care avusese loc pe 10 februarie, și au dat însărcinarea de a cere demisia Maiei Sandu, care ar trebui «să plece după Iohannis»”, mai scriu jurnaliștii de la Chișinău.

Arestarea lui Călin Georgescu 

Mai mult, proiectul „InfoLider” a fost folosit și pentru susținerea lui ,,Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, lider suveranist, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor cu caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit. Când Georgescu a fost reținut de autoritățile din România, membrilor rețelei li s-a cerut să publice mesaje de susținere. Postările erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #NuGlobaliștilor, #CrizaDemocrației. Toate postările trebuiau expediate în chatbotul „InfoLider” pentru a fi contabilizate”, mai notează sursa media.

image

Jurnaliștii sursei menționate au cerut o reacție din partea Marinei Tauber, reprezentantă a Blocului Victorie, care se ascunde de justiția moldoveană la Moscova. Apropiata pro-rusului Ilan Șor a promis că va reveni cu un punct de vedere, lucru care nu s-a întâmplat. În schimb, Alexei Lungu, liderul partidului Șansă din cadrul Blocului Victorie, a refuzat să discute cu presa despre acest caz.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
digi24.ro
image
Un preot i-a certat pe părinții unui bebeluș că nu l-au hrănit înainte să ajungă la biserică, pentru a fi botezat, în Iași
stirileprotv.ro
image
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
gandul.ro
image
Femeie ucisă de doi câini ciobănești, în Suceava. Care au fost ultimele ei cuvinte
mediafax.ro
image
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez
observatornews.ro
image
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
playtech.ro
image
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru mită. Bogdan Dumitrașcu fusese prins în flagrant
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 4 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. 5,25 milioane de euro, premiul cel mare la Loto 6/49
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
💔Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! 🤯 Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
romaniatv.net
image
Reforma pensiilor de serviciu pentru magistrați, pe masa ÎCCJ. Legea a fost atacată la CCR
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”
click.ro
image
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
Kate Middleton și William profimedia jpg
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Eclipsa de Lună din 7 septembrie. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie. Semnul zodiacal ce va trage lozul câștigător
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”

OK! Magazine

image
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate