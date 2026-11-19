Autorităţile din Republica Moldova monitorizează campaniile desfăşurate pe internet prin care cetăţenii ţării sunt atraşi să se înroleze în armata rusă şi să lupte în războiul împotriva Ucrainei. Centrul pentru Comunicare Strategică şi Contracararea Dezinformării (STRATCOM) identifică şi raportează materialele suspecte, însă nu le poate elimina direct, această decizie aparţinând platformelor online.

Cetăţeni din Republica Moldova, racolaţi online pentru a lupta în armata rusă. Foto: Profimedia

Directoarea STRATCOM, Liliana Viţu, a explicat, într-o intervenţie la emisiunea „Alo, TV8”, că instituţia a identificat astfel de campanii pe reţelele sociale şi le-a semnalat platformelor şi autorităţilor competente.

„STRATCOM-ul monitorizează şi am raportat în special acolo unde am văzut pe platforme, pe Facebook, astfel de pagini. Şi, apropo, vreau să vă spun că noi în septembrie am documentat şi am văzut campanii similare care ţinteau şi populaţia din Polonia, nu doar din Republica Moldova. Am şi comunicat şi serviciului de informaţii externe, serviciului european de informaţie externă”, a declarat Liliana Viţu, potrivit TV8.

Şefa instituţiei a subliniat că STRATCOM nu are atribuţii pentru a şterge sau bloca direct conţinutul identificat. Autorităţile pot transmite sesizări, însă decizia finală le aparţine companiilor care administrează platformele.

„Doar ei pot să dea jos aceste conţinuturi. Platformele sunt cele care iau decizia. Decizia este în mâna lor. Noi putem doar să le raportăm”, a explicat Viţu.

Liliana Viţu a atras atenţia asupra dificultăţilor întâmpinate în relaţia cu platformele Telegram şi TikTok, unde, potrivit acesteia, circulă numeroase materiale problematice sau ilegale.

„Este pur şi simplu o aplicaţie care favorizează şi prin care au loc acţiuni ilegale, se săvârşesc infracţiuni împotriva statului nostru. Droguri, altceva, dar droguri, ţintirea copiilor noştri şi tot aşa. Acolo dezinformarea e doar una. Dar TikTok-ul, pe TikTok la fel, avem o puzderie de conţinuturi problematice, dăunătoare şi ilegale”, a afirmat directoarea STRATCOM.

Potrivit acesteia, instituţiile de ordine publică din Republica Moldova au încercat să discute cu reprezentanţii Telegram despre activităţile ilegale semnalate pe platformă, însă demersurile nu au avut rezultat.

În ceea ce priveşte campaniile de recrutare pentru armata rusă, STRATCOM are rolul de a analiza spaţiul informaţional, de a identifica astfel de acţiuni şi de a transmite datele instituţiilor care au competenţa să investigheze persoanele implicate.

„Direcţia noastră de analiză a spaţiului informaţional, atunci când a depistat astfel de campanii de racolare, le-a raportat. Acum, că cunoaşte o anumită persoană sau că a documentat o anumită persoană, nu asta este mandatul. Mandatul nostru este să analizăm şi mai departe să transmitem această informaţie către autorităţile care chiar ele urmează să facă aceste investigaţii. Dar noi de raportat am raportat”, a precizat Liliana Viţu.