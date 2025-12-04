search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Capcana retragerii trupelor ruse din Transnistria: ce ascund presiunile UE și temerile Chișinăului

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Subiectul trupelor ruse staționate ilegal în Transnistria a revenit în prim-planul diplomației europene, fiind catalogat drept o condiție esențială pentru securitatea continentală. În timp ce Bruxelles-ul cere includerea acestui dosar în viitoarele tratative de pace, profesorul universitar Radu Carp explică riscurile unei negocieri „la pachet” și de ce Republica Moldova nu își dorește o reintegrare rapidă a teritoriului din stânga Nistrului.

trupe rusesti transnistria

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a transmis, la începutul săptămânii, în urma reuniunii miniștrilor apărării din Uniunea Europeană desfășurată la Bruxelles, un mesaj legat de arhitectura de securitate post-război. Oficialul european a subliniat că orice negociere serioasă trebuie să abordeze prezența militară a Moscovei dincolo de granițele Ucrainei, inclusiv în Republica Moldova.

„Republica Moldova este unul dintre exemplele celor 19 țări pe care Rusia le-a atacat anterior, iar trupele ruse sunt încă prezente acolo. Dacă negociatorii doresc ca războiul să se oprească și să nu se extindă pe alte teritorii, trebuie să ne asigurăm că Rusia nu va mai invada vreodată și își va retrage trupele din regiunile Europei unde mai sunt prezente”, a declarat Kaja Kallas.

Răspunzând la o întrebare privind retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ea a precizat că un acord de pace durabil implică angajamente clare din partea Kremlinului, fiind important de văzut „ce anume concesionează Rusia și cum contribuie la o pace de durată nu doar în Ucraina, ci și în alte țări din regiune”.

Capcana negocierilor „la pachet”

În acest context diplomatic tensionat, profesorul Radu Carp validează legătura dintre cele două dosare, dar avertizează asupra capcanelor tactice.

„Într-adevăr, aici este un aspect care a fost multă vreme ignorat. Am spus de mai multe ori că rezolvarea războiului din Ucraina nu se poate face decât printr-o soluție mai amplă regională, pentru că Transnistria este parte a agresiunii Federației Ruse în spațiul ex-sovietic, la fel ca și alte regiuni, dar este mai importantă pentru procesul de pace din Ucraina, pentru că se învecinează chiar cu Ucraina”, afirmă profesorul Carp.

Dilema principală apare în momentul stabilirii ordinii de zi a eventualelor tratative. Radu Carp atrage atenția că Rusia are o agendă proprie, mult mai vastă decât simpla situație de pe Nistru, și ar putea folosi condițiile puse de UE în avantajul său.

„Nu trebuie să cădem în capcana Rusiei, care afirmă că este dispusă să discute despre sfârșitul războiului din Ucraina cu condiția să discute toate problemele de securitate de pe continentul european”, explică analistul.

Profesorul detaliază că abordarea corectă implică pași mici și siguri, nu o negociere globală care să pună în discuție prezența aliată în regiune.

„Problema Transnistriei trebuie discutată foarte serios în negocieri, dar nu în formula propusă de Rusia, care implică retragerea tuturor trupelor NATO din estul Europei. Aceasta este agenda pe care Federația Rusă ar dori să o impună”, punctează Carp.

Soluția propusă de expert vizează o secvențiere clară a acțiunilor: „Cred că întâi ar trebui să existe o încetare a focului în Ucraina, un armistițiu, urmat de discuții de pace care să privească și viitorul regiunii”.

Dezinteresul Moscovei

Profesorul subliniază schimbarea atitudinii Moscovei față de Tiraspol. Spre deosebire de enclava Kaliningrad, puternic militarizată și susținută logistic, Transnistria pare să fi pierdut prioritatea pe agenda Kremlinului, atâta timp cât linia frontului nu ajunge la Odesa.

Citește și: Fugarul pro-rus Ilan Șor oprește oferirea ,,beneficiilor sociale” după parlamentarele de la Chișinău. Reacția puterii

„Kaliningrad poate fi aprovizionat și este aprovizionat de Federația Rusă, care a lăsat acolo un arsenal impresionant. În Transnistria, însă, Rusia pare dezinteresată în momentul de față. Nu mai alimentează cu gaz, nu mai plătește pensii și menține contingentul doar formal”, observă profesorul Carp.

Modelul Cipru de reintegrare

În lipsa sprijinului financiar rusesc, balanța economică s-a înclinat decisiv în favoarea Chișinăului. Strategia Republicii Moldova nu mai vizează o soluție politică imediată sau o preluare de suveranitate forțată, ci o abordare pragmatică, bazată pe nivelul de trai.

„Republica Moldova nu și-a propus să asimileze tot Transnistria. Ceea ce speră este să creeze un nivel de trai mult mai ridicat în partea pe care o controlează. În urmă cu câțiva ani, nu era atractivă pentru Transnistria, iar diplomații ruși aminteau mereu că pensiile din Transnistria erau duble față de cele din Chișinău. Acum situația s-a inversat”, explică Radu Carp.

Rezultatul acestei strategii este vizibil în fluxul de forță de muncă.

„Vedem din ce în ce mai mulți locuitori din Transnistria care fac naveta pentru un loc de muncă în această zonă. (...) Astăzi există zeci de mii de transnistreni care fac naveta, pentru că salariile din Transnistria au început să rămână în urmă”, subliniază expertul.

Această tactică amintește de situația din Marea Mediterana, unde Cipru a reușit să adere la Uniunea Europeană, fără să mai emită de facto pretenții asupra teritoriul din nordul insulei, unde se află așa-numita Republică Turcă a Ciprului de Nord, recunoscută doar de Turcia.

„La fel ca în Cipru, este mai bine să se păstreze status quo-ul și să se creeze condiții economice pentru ca locuitorii zonei să fie atrași de partea administrată de Chișinău”, conchide profesorul.

Citește și: Chișinăul scapă din orbita Moscovei printr-o strangulare lentă a influenței ruse, scrie presa de la Kiev

Provocarea instituțională

Chiar și în ipoteza fericită a retragerii trupelor ruse, cerută imperativ de Kaja Kallas, reintegrarea administrativă rămâne un obstacol major. Transnistria a evoluat de la o simplă regiune separatistă la o entitate cu structuri statale paralele, consolidate timp de trei decenii.

„Transnistria nu mai este de mult o regiune separatistă, ci un pseudostat cu instituții proprii, parlament, guvern, autorități locale alese, dar nerecunoscut oficial. Este foarte greu să faci un plan de reintegrare a unei regiuni astfel organizate”, avertizează Radu Carp.

Din acest motiv, menținerea actualului echilibru, deși imperfect, pare să fie opțiunea preferată de toate părțile implicate, cel puțin pe termen scurt.

„Chiar dacă Federația Rusă și-ar retrage trupele, Transnistria și-ar menține o oarecare statalitate”, spune analistul, menționând că ultimul incident major a avut loc în 2012.

Concluzia expertului este că drumul european al Republicii Moldova reprezintă cel mai puternic instrument de negociere. Pe măsură ce țara avansează spre UE, forța de atracție economică va deveni irezistibilă pentru locuitorii din stânga Nistrului.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
Constantin Budescu, comparat cu Gigi Becali după ultima apariție: „Ai rămas cu ceva de la el”. Video
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
observatornews.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Câte ouă trebuie pentru maioneza perfectă. Trucul chefilor ca să nu se taie
playtech.ro
image
Răspuns pentru selecționer?! Ce făcea Bianca Bazaliu, handbalista lăsată „acasă” pentru Mondial, chiar în timpul meciului Ungaria – România. Foto
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Măcel” istoric la CM de handbal și una dintre favorite e 99% OUT
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare tectonică a zguduit România în această dimineață! Zona neobișnuită în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Planurile familiei Trump pentru România. Miliarde de dolari vin la Cluj și București
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!