Caz bizar în Republica Moldova: o dronă găsită pe câmp, dezmembrată și adusă de oameni în localitate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O dronă de tip Gerbera a fost găsită sâmbătă, 29 noiembrie, pe un câmp dintr-un sat din nordul țării de către localnici, care au dezmembrat-o. Astăzi, 3 decembrie, aceștia au decis să o aducă acasă, însă au fost observați de alți săteni, care au alertat autoritățile, conform poliției.

Conform reprezentanților Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, drona a fost găsită la sfârșitul săptămânii trecute pe un câmp din apropierea satului Pepeni, raionul Sângerei, de doi bărbați.

,,După ce a fost găsită sâmbătă, pe un deal din apropierea localității Pepeni, raionul Sîngerei, doi bărbați au dezmembrat drona, scoțând motorul și restul pieselor acesteia”, au informat responsabilii IGP.

Iar la câteva zile distanță, cei doi au adus dispozitivul în localitate, dar ,,fără a se raporta autorităților”.

Drona FOTO Faceboo com Oleg Cernei jpg

,,La fața locului au intervenit angajații Poliției pentru verificări și evaluarea situației. Polițiștii au stabilit cǎ este vorba despre un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare. Sistemul poate fi folosit atât ca mijloc improvizat de atac, cât și pentru misiuni de observare și culegere de informații, inclusiv pentru identificarea mijloacelor de apărare antiaeriană și monitorizarea impactului altor platforme aeriene.Toate piesele componente ale acesteia, dezasamblate sâmbătă, au fost depistate la domiciliul unuia dintre bărbați. Acestea nu conțin explozibil, iar obiectul în sine nu a prezentat pericol pentru siguranță publică”, au adăugat angajații IGP. 

Pe fondul acestui caz, reprezentanții instituției le-au reamintit moldovenilor să respecte mai multe măsuri în cazul în care observă drone.

,,Nu atingeți și nu încercați să transportați drone căzute sau obiecte similare; 

Păstrați distanța față de drona descoperită până la sosirea autorităților; 

În cazul identificării unor obiecte similare, anunțați imediat Poliția prin 112; 

Evitați manipularea obiectelor necunoscute pentru a preveni orice risc potențial”, au conchis angajații structurii.

Mai multe drone

În noaptea din 28 spre 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis timp de aproximativ o oră și zece minute din cauza a două drone care au survolat ilegal teritoriul țării.

Citește și: O dronă inscripționată cu litera Z a căzut pe acoperișul unei case din raionul Florești, Republica Moldova. Ce spune Ministerul Apărării de la Chișinău

,,Informația inițială a venit, la ora 22:50, prin canale operative de la autoritățile militare, fiind confirmată ulterior de structurile de frontieră ale Ucrainei. Dronele identificate a fi de tip Gherbera de către autoritățile ucrainene au traversat spațiul aerian pe direcția Stanislavka (reg. Odesa) – Vărăncău (reg. din stânga Nistrului).Din rațiuni de securitate, cursa Barcelona - Chișinău (5F 5512) a fost redirecționată spre aeroportul din Bacău, România, iar cursa Chișinău - Sharm El-Sheikh (4V 7503) a fost reținută temporar la sol, până la înlăturarea pericolului. După ora 23:32, spațiul aerian a fost redeschis pentru decolări și aterizări, cu menținerea temporară a restricțiilor în zona de nord, până la confirmarea ieșirii complete a dronelor din spațiul național”, au informat responsabilii Ministerului moldovean al Afacerilor Interne (MAI).

Incidentul a fost înregistrat la câteva zile după ce responsabilii Ministerului moldovean al Apărării au anunțat că șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării lor, incidentele fiind înregistrate în noaptea de 24 spre 25 noiembrie. Iar un aparat de zbor a căzut într-o livadă din nordul Republicii Moldova. Aceasta avea înscripția Z. O altă dronă, de tip Shahed, a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră din țara vecină, subliniind că autoritățile române au fost informate despre acest caz.  

Kremlinul neagă

În data de 26 noiembrie, Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, a fost convocat de urgență la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, unde a fost expusă pe scări drona rusească care a căzut cu o zi mai devreme în nordul țării vecine.

Oleg Ozerov a negat că drona aparține Rusiei, susținând că acest caz trebuie investigat, așa cum este și cazul depistării armamentului în camionul de la frontiera moldo-română.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe i-au înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone, calificând aceste acțiuni drept absolut inadmisibile care reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale.

Iar în data de 19 noiembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat „ilegal” de o altă dronă.

A doua zi, data de 20 de noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe moldovean l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, diplomatul susținând că nu există probe care să confirme că aparatul de zbor este rusesc. 

Republica Moldova

Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
