Cetăţeni moldoveni mituiţi să participe la protestul de după alegeri de la Chişinău. Ce li se oferă să iasă în stradă celor care se abțin

Poliția Republicii Moldova susține că are indicii conform cărora unor persoane li s-ar fi promis bani pentru a participa la protestul programat luni, 29 septembrie, în Chișinău, împotriva rezultatului alegerilor din Republica Moldova.

Poliția Republicii Moldova a transmis luni, 29 septembrie, un comunicat prin care anunță că deține informații despre posibile tentative de corupere a cetățenilor în contextul protestului planificat în capitala Chişinău. Astfel, potrivit autorităților, unor persoane li s-ar fi oferit bani pentru a fi prezente la manifestație, deși acestea ar fi ezitat inițial să iasă în stradă.

Mitingul are loc pe fondul nemulțumirilor exprimate de unele partide și grupări politice față de rezultatul alegerilor parlamentare din weekend, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune pro-europeană condusă de președinta Maia Sandu.

Presa din Republica Moldova scrie că protestatarilor recrutați li se promite 150 de euro, dar și „un bonus” de 50 de euro, dacă vin cu un prieten, precum şi „ceai și cafea” din partea casei.

„Poliția deține informații cǎ pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitalǎ oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă. Amintim repetat organizatorilor cǎ poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și cǎ legea pedepsește astfel de ilegalitate”, se arată în comunicatul oficial.

Instituția a subliniat că respectă libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor de a protesta, dar i-a îndemnat pe participanți să respecte legea.

Poliția respectă dreptul fiecărei persoane la libera exprimare și îndeamnǎ cetățenii să-și controleze acțiunile, sǎ nu se lase ademeniți și sǎ-și respecte demnitatea.

În contextul în care vor fi constatate asemenea ilegalități, Poliția va interveni și le va documenta conform cadrului legal”, a transmis luni, 29 septembrie, printr-un comunicat, poliţia din Republica Moldova.

După numărarea a 90.91% din voturi, PAS a obținut 50,16%, urmat de Blocul Patriotic 24,19% și Be Alternativa 7,97%.