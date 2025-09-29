Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Pro-rușii obțin majoritatea în Găgăuzia și Transnistria, însă pierd clar scrutinul

Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima şi Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), condus de președintele socialist Igor Dodon, a obținut un scor foarte bun în Găgăuza şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova.

După numărarea voturilor din toate cele 68 de secţii de votare din Găgăuzia, „Blocul Patriotic” a atras voturile a nu mai puţin de 82.35% din electorat, în timp ce Blocul Electoral „Alternativa”, al primarului Chişinăului, Ion Ceban, a fost votat de 11.47% dintre alegători, arată datele centralizate luni de Comisia Electorală Centrală, potrivit Agerpres.

În această regiune, pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut doar 3.19%.

„Blocul Patriotic” a obținut 51.02% din voturi

În Transnistria, „Blocul Patriotic” a avut susţinerea a 51.02% din totalul votanţilor, în timp ce PAS a fost votat de 29.89% din alegători, iar Blocul Electoral „Alternativa” - de 8.91%.

În afara celor trei formaţiuni politice, niciun alt competitor electoral nu a trecut pragul electoral în Găgăuzia şi Transnistria.