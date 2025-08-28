Bărbatul care a racolat moldoveni pentru acțiuni de destabilizare în contextul alegerilor din 2024, trimis în judecată

Un bărbat de 50 de ani din raionul Anenii Noi, care a racolat moldoveni pentru a fi instruiți în Serbia și Bosnia și Herțegovina pentru destabilizărea situației din R. Moldova pe fondul prezidențialelor și a referendumului din 2024, a fost trimis în judecată. El riscă până la opt de pușcărie.

Conform procurorilor pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), individul a fost plătit cu bani proveniți din afara Republicii Moldova. Acesta a racolat persoane pentru a fi trimise la instruiri în Serbia și Bosnia și Herțegovina. Le-a pus la dispoziție o mașină pentru călătorie, dar pe care însă a înregistrat-o pe numele unei persoane interpuse pentru a nu atrage atenția autorităților.

,,Totuși, intenția acestuia a fost deconspirată de către SIS și documentată de procurorii PCCOCS”, subliniază acuzarea.

Odată ajunși în străinătate, moldovenii au fost instruiți să folosească dronele, să aplice tactici de provocare a panicii, haosului și destabilizării, precum și să confecționeze obiecte incendiare.

,,Așadar, urmare a instruirilor din Bosnia și Herțegovina, pregătirea dezordinilor în masă ar fi luat forma instigării populației din Moldova la proteste, provocarea nemulțumirilor în rândul populației, iar în cadrul protestelor ar fi urmat să intervină ilegal peste forțele de ordine, să spargă cordoanele de apărare și să folosească dronele pentru incendierea diferitor obiective guvernamentale și diplomatice”, au adăugat procurorii pentru Combatarea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Inculpatul este vizat și de sancțiuni europene, fiind acuzat că a fost implicat în desenarea stelelor lui David pe mai multe clădiri din Paris, o acțiune menită să genereze tensiuni în Franța. Mai exact, în octombrie 2023, aproape 250 de stele au fost desenate de câțiva cetățeni moldoveni.

Anterior, alți trei participanți: un bărbat din municipiul Chișinău și două femei, din raionul Strășeni și din orașul Tiraspol, aflat în regiunea separatistă transnistreană, au fost trimiși în instanță în luna aprilie a anului trecut.

Recent, alte trei persoane au fost arestate. În prezent, în acest dosar penal figurează șapte indivizi. Într-o altă anchetă penală, inițiată pentru aceeași infracțiune, șapte bărbați au fost condamnați la închisoare în toamna anului trecut.

Destabilizări organizate de Ilan Șor

Conform Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, anul trecut, oligarhul fugar Ilan Șor, care conduce o grupare criminală și este liderul Blocului Victorie, ar fi stat în spatele aducerii mai multor tineri în Federația Rusă sau Bosnia și Herțegovina pentru a fi instruiți pentru destabilizări la Chișinău.

Iar pentru realizarea acestor acțiuni, gruparea criminală condusă de oligarhul fugar Ilan Șor a încercat pe parcursul anului să introducă în Republica Moldova bani prin diverse metode, precum folosirea „cărăușilor” și transferuri bancare prin intermediul conturilor deschise la Promsvyazbank, o bancă rusă aflată sub sancțiuni internaționale, mai precizează responsabilii SIS.

Ilan Șor, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.