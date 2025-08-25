Chișinăul și Ierusalimul, discuții despre recuperarea activelor furate de grupul criminal condus de prorusul Ilan Șor

Prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, și omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, au avut o discuție telefonică, în cadrul căreia au abordat și subiectul cooperării dintre autoritățile de resort din ambele țări pentru identificarea și recuperarea activelor furate de grupul criminal condus de Ilan Șor.

Discuția telefonică dintre cei doi oficiali a avut loc luni, 25 august, iar detalii despre ea au oferit responsabilii Guvernului de la Chișinău.

,,Discuțiile celor doi oficiali au vizat situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel și măsurile necesare pentru a le asigura siguranța și bunăstarea, dar și respectarea condițiilor de muncă. Oficialii au mai vorbit despre organizarea anuală a pelerinajului evreilor hasidici, inclusiv aspecte legate de securitate și logistică, care urmează a fi achitate de către partea israeliană”, se arată într-un comunicat de presă al Executivului Republicii Moldova.

Prim-ministrul moldovean Dorin Recean a mai ,,punctat cooperarea autorităților responsabile din ambele țări pentru identificarea și recuperarea activelor furate din Republica Moldova de către grupul criminal Șor”.

Sentința definitivă și irevocabilă

Oligarhul pro-rus Ilan Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda Bancară”, legat de dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, în anul 2014.

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au menținut anul trecut hotărârea Curții de Apel Chișinău și au respins recursul apărării. Prin urmare, pedeapsa este definitivă și irevocabilă.

Șor neagă acuzațiile. Acesta a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat (PDM) a pierdut guvernarea, sub conducerea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Inițial, Ilan Șor s-a refugiat în Israel, iar din februarie anul trecut se află în Federația Rusă. El deține cetățenia ambelor state.

Instrumentul Kremlinului

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Ilan Șor este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

Moscova ar fi creat un centru operațional de comandă pentru a compromite referendumul republican constituțional și alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, coordonat de oligarhul fugar Ilan Șor. Acesta ar fi beneficiat de sume uriașe de bani, precum și de resurse umane, logistice și tehnice.