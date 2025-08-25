search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Chișinăul și Ierusalimul, discuții despre recuperarea activelor furate de grupul criminal condus de prorusul Ilan Șor

0
0
Publicat:

Prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, și omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, au avut o discuție telefonică, în cadrul căreia au abordat și subiectul cooperării dintre autoritățile de resort din ambele țări pentru identificarea și recuperarea activelor furate de grupul criminal condus de Ilan Șor.

Ilan Șor se ascunde de justiția moldovenească la Moscova. FOTO: Facebook
Ilan Șor se ascunde de justiția moldovenească la Moscova. FOTO: Facebook

Discuția telefonică dintre cei doi oficiali a avut loc luni, 25 august, iar detalii despre ea au oferit responsabilii Guvernului de la Chișinău. 

,,Discuțiile celor doi oficiali au vizat situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel și măsurile necesare pentru a le asigura siguranța și bunăstarea, dar și respectarea condițiilor de muncă. Oficialii au mai vorbit despre organizarea anuală a pelerinajului evreilor hasidici, inclusiv aspecte legate de securitate și logistică, care urmează a fi achitate de către partea israeliană”, se arată într-un comunicat de presă al Executivului Republicii Moldova.

Prim-ministrul moldovean Dorin Recean a mai ,,punctat cooperarea autorităților responsabile din ambele țări pentru identificarea și recuperarea activelor furate din Republica Moldova de către grupul criminal Șor”. 

Sentința definitivă și irevocabilă

Oligarhul pro-rus Ilan Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda Bancară”, legat de dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, în anul 2014.

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au menținut anul trecut hotărârea Curții de Apel Chișinău și au respins recursul apărării. Prin urmare, pedeapsa este definitivă și irevocabilă.

Șor neagă acuzațiile. Acesta a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat (PDM) a pierdut guvernarea, sub conducerea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Inițial, Ilan Șor s-a refugiat în Israel, iar din februarie anul trecut se află în Federația Rusă. El deține cetățenia ambelor state.

Instrumentul Kremlinului 

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Ilan Șor este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

Moscova ar fi creat un centru operațional de comandă pentru a compromite referendumul republican constituțional și alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, coordonat de oligarhul fugar Ilan Șor. Acesta ar fi beneficiat de sume uriașe de bani, precum și de resurse umane, logistice și tehnice.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
observatornews.ro
image
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă: „Plăcută şi apa”
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Cresc amenzile în Codul Rutier 2025. Modificări privind depășirea limitei de viteză
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență