Partide pro-ruse afiliate fugarului Ilan Șor, restricționate înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova

CSJ de la Chișinău a respins recursul apărării și a menținut decizia instanței inferioare, prin care a fost limitată activitatea partidelor Renaștere, Șansă, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, precum și Victorie, formațiuni în componența Blocului Victorie al lui Ilan Șor.

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a examinat contestația în lipsa reprezentanților partidelor Renaștere, Șansă, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, precum și Victorie. Magistrații CSJ au menținut decizia Curții de Apel Centru, iar hotărârea este irevocabilă.

,,Respinge recursul declarat de Partidul Politic „Renaștere”, Partidul Politic „Șansă”, Partidul Politic „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul Politic „Victorie”. Menține încheierea din 19 august 2025 a Curții de Apel Centru, emisă cauza civilă, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Ministerul Justiției al Republicii Moldova împotriva Partidului Politic „Renaștere”, Partidului Politic „Șansă”, Partidului Politic „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului Politic „Victorie”, intervenienți accesorii Comisia Electorală Centrală și Serviciul de Informații și Securitate cu privire la dizolvarea partidelor politice”, se arată în decizia CSJ.

Decizie pe fondul solicitării MJ

Anterior, Curtea de Apel Centru a dispus aplicarea unei măsuri asigurătorii, respectiv limitarea activității celor patru formațiuni, până la pronunțarea hotărârii privind cererea Ministerului Justiției (MJ) al Republicii Moldova, prin care s-a solicitat dizolvarea acestora pe motiv că sunt succesoarele Partidului Șor, scos în afara legii în anul 2023 printr-o hotărâre a Curții Constituționale.

,,La 11 august 2025, Ministerul Justiției a depus cererea de chemare în judecată împotriva Partidului „RENAȘTERE”, Partidului „ȘANSĂ”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „VICTORIE”. Acțiunea vine în urma sesizării primite la 21 iulie 2025 de la Comisia Electorală Centrală, prin care se solicită constatarea faptului că aceste patru partide sunt utilizate pentru a continua activitatea Partidului Politic „Șor”, conform unui comunicat de presă al Ministerului Justiției de la Chișinău.

Fugar la Moscova

Oligarhul pro-rus Ilan Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda Bancară”, legat de dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, în anul 2014.

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au menținut anul trecut hotărârea Curții de Apel Chișinău și au respins recursul apărării. Prin urmare, pedeapsa este definitivă și irevocabilă. El susține că este nevinovat.

Șor neagă acuzațiile. Acesta a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat (PDM) a pierdut guvernarea, sub conducerea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Inițial, Ilan Șor s-a refugiat în Israel, iar din februarie anul trecut se află în Federația Rusă. El deține cetățenia ambelor state.

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din țara vecină, Ilan Șor este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.