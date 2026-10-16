Paolo Zampolli, apropiat al lui Trump, demis după ce disputa sa cu un înalt oficial a devenit publică

Paolo Zampolli, prieten al președintelui Donald Trump și trimis special în cadrul Departamentului de Stat, a fost demis la câteva ore după publicarea unui articol despre disputa sa prin e-mail cu adjunctul secretarului de stat, Christopher Landau, notează POLITICO.

Paolo Zampolli, trimis special al lui Donald Trump Foto: X/Orlando Avendano

Un oficial american a confirmat joi, pentru jurnaliștii publicației citate, că mandatul lui Zampolli în calitate de trimis special s-a încheiat și că acesta nu mai este angajat al guvernului.

Conflict de luni de zile pe tema atribuțiilor

Schimburile tensionate de e-mailuri dintre Zampolli și Landau s-au întins pe parcursul mai multor luni. Disputa privea autoritatea și ierarhia din instituție, Landau încercând să îl mențină pe Zampolli concentrat asupra rolului său de emisar al președintelui.

Corespondența a inclus atacuri personale și acuzații de defăimare, relatează publicația. Pe unele dintre lanțurile de e-mailuri figurau peste zece oficiali guvernamentali, între care Dan Scavino, directorul pentru personal prezidențial. În două interviuri acordate POLITICO, Zampolli l-a criticat pe Landau, susținând că acesta îl atacase încă din prima zi.

Zampolli spune că revine la afaceri

Întrebat despre demitere, Zampolli a transmis o declarație în care a descris serviciul în slujba lui Donald Trump și a Statelor Unite drept cea mai mare onoare a vieții sale. El le-a mulțumit președintelui, secretarului de stat Marco Rubio și întregii echipe.

„Acum este timpul pentru următorul capitol: înapoi la afaceri, construind relații și încheind acorduri”, a declarat Zampolli, citat de POLITICO.

Într-un scurt interviu telefonic cu publicația, Zampolli a spus că demiterea survenită după apariția articolului nu l-a surprins deloc. El a mai relatat că Trump îl întrebase de ce își dorește să lucreze în guvern când ar putea încheia atât de multe afaceri.

Cine este Paolo Zampolli și ce legături are cu România

Om de afaceri italo-american și apropiat al lui Donald Trump, Paolo Zampolli a fost numit reprezentant special al SUA pentru Parteneriate Globale în martie 2025, în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui american. Activitatea sa a inclus facilitarea unor contacte diplomatice și economice, precum și promovarea diplomației prin sport, potrivit relatărilor anterioare ale Adevărul.

În mai 2026, Zampolli declara într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, citat de Adevărul, că îi considera pe Donald Trump și Marco Rubio cei doi șefi ai săi și descria sportul drept o cale de a deschide uși la nivel global. Tot atunci, el susținea ideea ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială, în eventualitatea neparticipării selecționatei iraniene.

Zampolli a avut și contacte cu oficiali români. La 27 august 2026, aflat alături de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pe șantierul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump” din București, l-a sunat pe președintele Nicușor Dan în timpul unei conferințe de presă. În convorbire, emisarul a spus că îi transmite mulțumirile lui Trump pentru proiect și și-a exprimat dorința de a vizita parcul împreună cu șeful statului român.