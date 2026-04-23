Jocuri de culise înainte de Campionatul Mondial: Donald Trump, presat de un colaborator să înlocuiască naționala Iranului cu o selecționată din Europa

Publicația Financial Times aruncă bomba: trimisul special al lui Donald Trump, Paolo Zampolli, face presiuni asupra lui Giano Infantino pentru a înlocui Iranul cu Italia la Cupa Mondială de fotbal.

Trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, a cerut FIFA să înlocuiască Iranul cu Italia la următoarea Cupă Mondială, potrivit Financial Times. Zampolli a propus deja schimbul președintelui FIFA, Gianni Infantino, și lui Trump, în calitate de lider al co-gazdei turneului.

Zampolli a susținut că cele patru titluri mondiale ale Italiei în istoria competiției justifică locul. Planul pare a fi, de asemenea, o încercare de a repara relațiile dintre Trump și Giorgia Meloni, în urma rupturii dintre cei doi în urma atacurilor președintelui SUA asupra Papei Leon al XIV-lea din cauza războiului din Iran, potrivit unor surse.

Iranul, însă, tocmai a emis o declarație prin care afirmă că naționala este pregătită pentru turneu și dorește să participe. O vreme, oficialii amenințau cu boicotul competiției.

„Confirm că le-am sugerat lui Trump și Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt italian și ar fi un vis să-i văd pe Azzurri la un turneu găzduit de Statele Unite. Cu patru titluri la Cupa Mondială, au prestigiul necesar pentru a-și justifica participarea”, a declarat Zampolli pentru Financial Times.

Iranul a anunțat în martie că nu va participa la turneu în urma atacurilor aeriene americane și israeliene, invocând preocupări de securitate pentru jucătorii săi care călătoresc în Statele Unite.

Federația Iraniană de Fotbal a discutat, de asemenea, despre mutarea meciurilor în Canada sau Mexic, o idee respinsă de FIFA. Trump a declarat că jucătorii iranieni sunt „bineveniți” în SUA, dar a adăugat, de asemenea, că ar fi nepotrivit și potențial periculos pentru ei. În schimb, Italia a ratat a treia participare la turneul final mondial, după barajul cu Bosnia.