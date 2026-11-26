Un incident produs de locomotiva unui tren de marfă operat de Carpatica Feroviar România a blocat circulația trenurilor timp de aproape opt ore pe Magistrala 300. Mai multe garnituri de călători au fost anulate sau au acumulat întârzieri de câteva ore.

Circulația a fost blocată opt ore Foto: Arhivă

Circulația feroviară a fost întreruptă în noaptea de miercuri spre joi, începând cu ora 22:05, între stațiile CF Beia și Mureni, pe raza Regionalei CFR Brașov, în urma unui incident produs la kilometrul feroviar 269+700, pe firul II de circulați, potrivit CFR SA.

Problema a fost provocată de ruperea pantografului locomotivei unui tren de marfă operat de Carpatica Feroviar România. Echipamentul montat pe acoperișul locomotivei electrice asigură contactul cu firul de alimentare și permite preluarea energiei necesare funcționării acesteia.

Foto: clubferoviar.ro

Situația a fost complicată de faptul că firul I era deja închis pentru lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare, astfel că trenurile nu au putut fi redirecționate pe linia alăturată.

Intervenție pe parcursul nopții

După producerea incidentului, au fost mobilizate echipele de intervenție, iar două drezine au fost trimise din stațiile CF Rupea și Sighișoara pentru verificări și remedierea defecțiunilor, potrivit clubferoviar.ro.

Personalul feroviar a lucrat pe parcursul nopții pentru verificarea instalațiilor de electrificare și restabilirea condițiilor de circulație.

Intervenția a fost încheiată la ora 05:45, iar circulația pe firul II, între Beia și Mureni, a fost reluată la ora 05:47, joi, 26 noiembrie.

Incidentul a afectat mai multe trenuri de călători. Garniturile R 3530 și R 3532 au fost anulate pe întreaga distanță, iar trenul R 2564 nu a mai circulat pe segmentul Beia – Sighișoara. Alte trenuri au înregistrat întârzieri semnificative: IRN 1644 a ajuns la 353 de minute, IR 16536 la 334 de minute, R 3528 la 234 de minute, R 3535 la 462 de minute, IRN 1643 la 289 de minute, iar IR 16537 la 246 de minute.