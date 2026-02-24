search
Marți, 24 Februarie 2026
Ce crede omul lui Trump despre Nicușor Dan și cine este românca pe care o consideră un «soldat» extraordinar

Paolo Zampolli, emisarul special al lui Donald Trump și personajul-cheie din spatele recentelor contacte româno-americane, dezvăluie culisele întâlnirilor dintre președintele Nicușor Dan și secretarul de stat Marco Rubio. El a lăudat și ascensiunea Tamile Cristescu, fostă consilieră la Consulatul României din New York, schimbată de ministrul de Externe Oana Țoiu.

Nicușor Dan FOTO Presidency
Nicușor Dan FOTO Presidency

În primul interviu acordat presei românești, Zampolli a declarat că Tamila Cristescu, fiica unui fost deputat PSD de Satu Mare, „a promovat interesele României ori de câte ori a apărut oportunitatea” și că are „un potențial excepțional” în diplomație.

„Tamila este un «soldat» extraordinar, cu relații unice în SUA – la Washington, New York și la nivel global. Am întâlnit-o acum câțiva ani, când lucra la Consulatul României din New York; a excelat în rolul său, combinând profesionalismul cu o dedicare sinceră pentru a servi poporul român. A promovat interesele României ori de cîte ori a apărut oportunitatea. Are un potențial excepțional și sunt convins că cariera sa în diplomație va continua pe o traiectorie remarcabil ascendentă”, a afirmat Paolo Zampolli, potrivit inpolitics.

Tamila Cristescu, alături de Paolo Zampolli, Ana Irene Delgado și Andrew Giuliani FOTO: FB
Tamila Cristescu, alături de Paolo Zampolli, Ana Irene Delgado și Andrew Giuliani FOTO: FB

Potrivit sursei citate, în doar câteva luni, Zampolli, un om de afaceri italo-american multimilionar și mare apropiat al lui Trump, numit de acesta Trimis Special pentru a facilita contacte diplomatice și economice la nivel global, a devenit o figură importantă în relațiile România – SUA.

El l-a prezentat, de exemplu, pe președintele Nicușor Dan lui Marco Rubio în cadrul Consiliului Păcii de la Washington. 

„L-am întâlnit pe președintele Nicușor Dan anul trecut în România. Impresia mea este simplă: își ia responsabilitățile în serios și este dedicat țării sale”, a spus omul de afaceri despre Nicușor Dan.

Conform emisarului special, Rubio a fost figura centrală a discuțiilor de la Washington cu președintele Nicușor Dan, iar secretarul de stat american a acceptat invitația oficială de a vizita Bucureștiul în cursul acestui an.

În cadrul interviului pentru publicația inpolitics, Zampolli a subliniat și importanța diplomației prin sport, menționând că fotbalul „uneste oamenii într-un mod în care politica adesea nu poate”.

„România are o istorie fotbalistică mîndră și șanse reale în baraje. Pentru generația mea, Gheorghe Hagi rămîne figura definitorie a acelei epoci de aur. În calitate de gazdă a Cupei Mondiale, Statele Unite are atît oportunități, cît și responsabilități, dar în fotbal orice este posibil. Îi urez României mult succes”, a spus acesta pentru sursa citată. 

Zampolli a făcut referire la întâlnirile sale cu Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, dar și cu președintele FIFA, Gianni Infantino, pe care l-a prezentat lui Nicușor Dan.

În plus, a remarcat rolul simbolic al lui Gheorghe Hagi ca figură definitorie a „epocii de aur” a fotbalului românesc.

Impresionat de mărimea Palatului Parlamentului

Despre România, Zampolli a afirmat că este „una dintre cele mai speciale țări pe care le-am vizitat. Este frumoasă, bogată în istorie și cultură și găzduiește oameni excepționali”.

„M-a impresionat Palatul Parlamentului. Mărimea sa este extraordinară, fiind a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagon. În timpul vizitei mele, am făcut o mică glumă cu Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, sugerînd că aș accepta cu plăcere un birou acolo”, a  spus el.

În vizitele sale în România, Zampolli a avut întâlniri cu lideri politici și religioși, inclusiv cu Preafericitul Patriarh Daniel, discuțiile axându-se pe dialogul inter-creștin și inter-religios, dar și pe contextul crizelor globale, inclusiv războiul din Ucraina.

În privința cooperării energetice, Zampolli a menționat că „securitatea energetică rămâne un domeniu-cheie de colaborare între țările noastre”, referindu-se la proiecte precum Coridorul Vertical de Gaze și la tehnologii nucleare avansate, cum ar fi reactoarele modulare mici.

El a subliniat că nu are interese de afaceri în România și că se concentrează exclusiv pe responsabilitățile diplomatice. 

„Îmi place să o spun: America First, România First. Țările ar trebui să-și urmărească în mod inteligent interesele naționale. România își poate consolida parteneriatul cu SUA rămînînd pe deplin implicată în Europa. Aceste obiective nu sunt contradictorii”, a mai spus Zampolli.

În ceea ce privește clasa politică românească, Zampolli a apreciat profesionalismul și responsabilitatea unor oficiali, menționând printre exemple pe Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pe care l-a descris ca fiind „dedicat și implicat în proiecte complexe, în special în domeniul energiei”.

