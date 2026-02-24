Ce crede omul lui Trump despre Nicușor Dan și cine este românca pe care o consideră un «soldat» extraordinar

Paolo Zampolli, emisarul special al lui Donald Trump și personajul-cheie din spatele recentelor contacte româno-americane, dezvăluie culisele întâlnirilor dintre președintele Nicușor Dan și secretarul de stat Marco Rubio. El a lăudat și ascensiunea Tamile Cristescu, fostă consilieră la Consulatul României din New York, schimbată de ministrul de Externe Oana Țoiu.

În primul interviu acordat presei românești, Zampolli a declarat că Tamila Cristescu, fiica unui fost deputat PSD de Satu Mare, „a promovat interesele României ori de câte ori a apărut oportunitatea” și că are „un potențial excepțional” în diplomație.

„Tamila este un «soldat» extraordinar, cu relații unice în SUA – la Washington, New York și la nivel global. Am întâlnit-o acum câțiva ani, când lucra la Consulatul României din New York; a excelat în rolul său, combinând profesionalismul cu o dedicare sinceră pentru a servi poporul român. A promovat interesele României ori de cîte ori a apărut oportunitatea. Are un potențial excepțional și sunt convins că cariera sa în diplomație va continua pe o traiectorie remarcabil ascendentă”, a afirmat Paolo Zampolli, potrivit inpolitics.

Potrivit sursei citate, în doar câteva luni, Zampolli, un om de afaceri italo-american multimilionar și mare apropiat al lui Trump, numit de acesta Trimis Special pentru a facilita contacte diplomatice și economice la nivel global, a devenit o figură importantă în relațiile România – SUA.

El l-a prezentat, de exemplu, pe președintele Nicușor Dan lui Marco Rubio în cadrul Consiliului Păcii de la Washington.

„L-am întâlnit pe președintele Nicușor Dan anul trecut în România. Impresia mea este simplă: își ia responsabilitățile în serios și este dedicat țării sale”, a spus omul de afaceri despre Nicușor Dan.

Conform emisarului special, Rubio a fost figura centrală a discuțiilor de la Washington cu președintele Nicușor Dan, iar secretarul de stat american a acceptat invitația oficială de a vizita Bucureștiul în cursul acestui an.

În cadrul interviului pentru publicația inpolitics, Zampolli a subliniat și importanța diplomației prin sport, menționând că fotbalul „uneste oamenii într-un mod în care politica adesea nu poate”.

„România are o istorie fotbalistică mîndră și șanse reale în baraje. Pentru generația mea, Gheorghe Hagi rămîne figura definitorie a acelei epoci de aur. În calitate de gazdă a Cupei Mondiale, Statele Unite are atît oportunități, cît și responsabilități, dar în fotbal orice este posibil. Îi urez României mult succes”, a spus acesta pentru sursa citată.

Zampolli a făcut referire la întâlnirile sale cu Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, dar și cu președintele FIFA, Gianni Infantino, pe care l-a prezentat lui Nicușor Dan.

În plus, a remarcat rolul simbolic al lui Gheorghe Hagi ca figură definitorie a „epocii de aur” a fotbalului românesc.

Impresionat de mărimea Palatului Parlamentului

Despre România, Zampolli a afirmat că este „una dintre cele mai speciale țări pe care le-am vizitat. Este frumoasă, bogată în istorie și cultură și găzduiește oameni excepționali”.

„M-a impresionat Palatul Parlamentului. Mărimea sa este extraordinară, fiind a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagon. În timpul vizitei mele, am făcut o mică glumă cu Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, sugerînd că aș accepta cu plăcere un birou acolo”, a spus el.

În vizitele sale în România, Zampolli a avut întâlniri cu lideri politici și religioși, inclusiv cu Preafericitul Patriarh Daniel, discuțiile axându-se pe dialogul inter-creștin și inter-religios, dar și pe contextul crizelor globale, inclusiv războiul din Ucraina.

În privința cooperării energetice, Zampolli a menționat că „securitatea energetică rămâne un domeniu-cheie de colaborare între țările noastre”, referindu-se la proiecte precum Coridorul Vertical de Gaze și la tehnologii nucleare avansate, cum ar fi reactoarele modulare mici.

El a subliniat că nu are interese de afaceri în România și că se concentrează exclusiv pe responsabilitățile diplomatice.

„Îmi place să o spun: America First, România First. Țările ar trebui să-și urmărească în mod inteligent interesele naționale. România își poate consolida parteneriatul cu SUA rămînînd pe deplin implicată în Europa. Aceste obiective nu sunt contradictorii”, a mai spus Zampolli.

În ceea ce privește clasa politică românească, Zampolli a apreciat profesionalismul și responsabilitatea unor oficiali, menționând printre exemple pe Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pe care l-a descris ca fiind „dedicat și implicat în proiecte complexe, în special în domeniul energiei”.