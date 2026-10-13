Zbor spre Australia, anulat după descoperirea unor ploșnițe de pat la bord. Pasagerii au rămas blocați la Roma

Un avion al companiei aeriene australiene Qantas a fost retras temporar din serviciu pe aeroportul din Roma după ce la bord au fost descoperite ploșnițe de pat. Incidentul a dus la anularea unui zbor către Australia și la perturbarea planurilor de călătorie pentru sute de pasageri.

Avionul retras temporar din serviciu aparține al companiei Qantas (arhivă) Foto: Facebook Qantas

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, insectele au fost identificate într-o zonă din partea din față a clasei economice a unui Boeing 787 Dreamliner care opera cursa Perth -Roma pe 9 octombrie.

După aterizarea în capitala Italiei, compania a decis să retragă aeronava pentru o operațiune amplă de curățare și dezinsecție. Ca urmare, zborul de întoarcere Roma - Perth, programat pentru 10 octombrie, a fost anulat.

„Ne cerem sincer scuze clienților pentru perturbările create”, a transmis compania, precizând că măsura a fost necesară pentru ca echipele tehnice și de întreținere să poată efectua o curățare aprofundată a aeronavei după identificarea problemei la un număr redus de scaune din clasa economică.

Ce s-a întâmplat cu pasagerii zborului Roma - Perth

Qantas a anunțat că pasagerii afectați de anularea cursei au primit cazare și au fost redirecționați pe alte zboruri, urmând să își continue călătoria în maximum 48 de ore de la ora inițială de plecare.

Cum au ajuns insectele în avion

Potrivit parazitologului Michelle Power, de la Macquarie University, cea mai probabilă sursă a infestării este reprezentată de bagajele sau hainele unui pasager.

Experții atrag atenția că ploșnițele de pat nu sunt considerate periculoase pentru sănătatea oamenilor, însă mușcăturile lor pot provoca mâncărimi și iritații. Problema majoră este dificultatea cu care aceste insecte sunt eradicate, ele putând supraviețui perioade lungi ascunse în tapițerie, saltele sau spații înguste fără să se hrănească.

Compania Qantas precizează că aeronavele sale sunt curățate periodic la standarde ridicate și că procedurile de dezinsecție preventivă sunt efectuate la fiecare 50 de zile.