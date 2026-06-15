Angajații de la metrou, terorizați de ploșnițe. Conducerea Metrorex este acuzată că nu a luat măsuri

Angajații Metrorex trag un semnal de alarmă cu privire la o invazie de ploșnițe care au pătruns în dormitoarele mecanicilor de locomotivă. Ei spun că, în ciuda plângerilor formulate, situația nu a fost remediată.

Problemele au fost semnalate de angajați ai Metrorex. Potrivit mai multor imagini transmise de aceștia, ploșnițele se plimbă libere în dormitoare ale mecanicilor de locomotivă.

De teama acestor insecte, mecanicii de locomotivă au început să își aducă saltele de acasă și să se refugieze într-o sală destinată cursurilor, scrie clubferoviar.ro.

→ Imaginea 1/2: FOTO clubferoviar.ro

Potrivit acestora, situația durează deja de câteva luni de zile. Deși angajații s-au plâns în repetate rânduri, conducerea Metrorex nu a luat măsuri pentru a rezolva problema.

„De peste un an facem adrese, vin, stropesc un pic, iar ele se înmulțesc, mi-e frică căci la Valea Ialomiței trebuie aruncat tot! Nu vor să ia firmă specială din motive financiare, și uite am ajuns! La STB au inclus dezinsecție și în programul de salubrizare”, a relatat un angajat Metrorex.

Potrivit mecanicilor, este afectat depoul de la Valea Ialomiței de pe magistrala 5, unde ploșnițele și-au făcut culcuș inclusiv în spatele tocurilor la uși, dar se găsesc și în scaunele din posturile de comandă ale trenurilor.

→ Imaginea 1/2: FOTO clubferoviar.ro

La începutul acestei luni, angajații au trimis chiar și o solicitare conducerii, în care cer dezinsecție.

„Având în vedere raportul de eveniment (…) ne menținem punctul de vedere referitor la propunerile de remediere a situației existente, respectiv (…) organizarea de urgență a unei proceduri de achiziție pentru prestarea serviciilor de dezinsecție destinate eradicării ploșnițelor (care să fie efectuată de o firmă specializată în eradicarea acestor insecte)”, se arată în solicitare.

Situația de la Metrorex nu este una izolată. În luna aprilie, CFR Călători a retras din circulație un vagon al trenului Regio 2029 Timișoara Nord–Arad, după ce un pasager a descoperit o colonie de ploșnițe între scaune.

La sfârșitul anului trecut, o tânără de 24 de ani a reclamat că a fost mușcată de ploșnițe în timpul unei călătorii cu trenul București–Sighet. Ea s-a trezit în timpul nopții cu brațele și picioarele acoperite de mușcături, găsind insectele atât în pat, cât și pe lenjeria din compartiment, ceea ce a obligat-o să-și petreacă restul călătoriei pe culoar.