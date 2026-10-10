 Caz extrem de infestare cu ploșnițe. „Cel mai grav caz din cariera mea”, spune un specialist cu 38 de ani de experiență | adevarul.ro
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Caz extrem de infestare cu ploșnițe. „Cel mai grav caz din cariera mea”, spune un specialist cu 38 de ani de experiență

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O intervenție pentru combaterea dăunătorilor într-o locuință din Cardiff a scos la iveală o infestare masivă cu ploșnițe, descrisă de un specialist cu 38 de ani de experiență drept cel mai grav caz din cariera sa. Insectele se ascundeau în saltele, paturi și pereți, iar amploarea infestării a impus folosirea echipamentelor profesionale și eliminarea mobilierului contaminat.

Locuința din cartierul Canton era infestată în mai multe încăperi, ploșnițele fiind găsite nu doar în saltele și în cadrele paturilor, ci și în pereți și sub tapet. Pentru eliminarea insectelor, echipa a folosit aspiratoare speciale, apoi a aplicat un insecticid profesional.

Potrivit lui Davies, dimensiunea infestării a devenit evidentă imediat după ridicarea saltelelor, când au fost descoperite sute de mii de insecte. Specialistul a povestit despre intervenție la BBC Radio Wales Breakfast, descriind condițiile din locuință ca fiind asemănătoare unei scene dintr-un film horror.

Intervenția a avut loc la doar o lună după ce aceeași echipă gestionase un alt caz grav, de această dată provocat de o infestare cu gândaci de bucătărie.

Cum se manifestă o infestare cu ploșnițe de pat

Ploșnițele ajung frecvent în locuințe prin intermediul bagajelor, hainelor sau al pieselor de mobilier cumpărate la mâna a doua. După ce pătrund în interior, se ascund în apropierea zonelor în care oamenii dorm, inclusiv în saltele, structura paturilor, mobilier și crăpăturile înguste ale pereților.

Unul dintre principalele semne ale prezenței lor îl reprezintă mușcăturile, care provoacă mâncărimi și apar adesea în grupuri sau în șiruri. Aspectul acestora diferă în funcție de nuanța pielii: pot fi roșiatice pe pielea deschisă și violacee, mai greu de observat, pe pielea închisă la culoare.

Alte indicii pot fi petele de sânge de pe lenjeria de pat, apărute atunci când insectele sunt strivite, precum și mici puncte maronii pe așternuturi sau pe mobilier, care pot proveni din excrementele ploșnițelor.

Gareth Davies a atras atenția asupra importanței identificării rapide a acestor semne. În cazul unei infestări, intervenția timpurie poate contribui la limitarea răspândirii insectelor în locuință.

Ce metode sunt folosite pentru eliminarea ploșnițelor

Combaterea ploșnițelor poate fi dificilă, mai ales atunci când acestea s-au răspândit în mai multe zone ale locuinței. Printre măsurile recomandate se numără spălarea hainelor și a lenjeriei contaminate la temperaturi ridicate, urmată de uscarea la cald timp de cel puțin 30 de minute.

O altă metodă menționată în recomandările publicate de Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) este depozitarea textilelor în pungi de plastic, în congelator, timp de trei-patru zile. De asemenea, verificarea periodică a saltelelor, a mobilierului și a zonelor greu accesibile poate ajuta la depistarea insectelor înainte ca infestarea să devină extinsă.

În locuința din Canton, echipa de intervenție a început prin aspirarea insectelor cu aparatură profesională, încercând să reducă numărul acestora înainte de aplicarea tratamentului chimic. Ulterior, saltelele și cadrele paturilor au fost ambalate și eliminate prin incinerare, având în vedere gravitatea situației.

Locuințele curate nu sunt ferite de infestări

Prezența ploșnițelor nu este neapărat un indicator al condițiilor precare de igienă. Potrivit NHS, insectele pot infesta atât locuințe curate, cât și spații neîngrijite, fiind introduse accidental prin bagaje, îmbrăcăminte sau mobilier.

Odată ajunse în casă, acestea se pot ascunde în locuri greu de observat și pot rămâne în apropierea zonelor de dormit. Curățenia regulată nu exclude posibilitatea unei infestări, însă poate facilita observarea timpurie a semnelor și intervenția înainte ca problema să se agraveze.

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