 Vladimir Putin laudă relațiile dintre Moscova și Beijing. „Un model pentru relațiile dintre state” | adevarul.ro
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Video Vladimir Putin laudă relațiile dintre Moscova și Beijing. „Un model pentru relațiile dintre state”

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Președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin s-au angajat luni să consolideze rolul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), în cadrul unei întâlniri în care cele două țări urmăresc să-și aprofundeze coordonarea strategică.

Vladimir Putin și Xi Jinping
Vladimir Putin și Xi Jinping Foto: X / Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei

Xi a declarat că SCO are misiunea de a proteja stabilitatea regională și de a promova dezvoltarea regiunii, într-un context caracterizat de incertitudine și imprevizibilitate tot mai mari, pe măsură ce situația internațională se schimbă rapid, potrivit unui comunicat al părții chineze, potrivit South China Morning Post.

„China este pregătită să colaboreze cu toate părțile, inclusiv cu Rusia, pentru a discuta viitoarea dezvoltare a organizației, pentru a o ajuta să înregistreze o evoluție stabilă și pe termen lung și pentru a consolida forța care conduce reforma guvernanței globale și promovează o lume multipolară, egală și ordonată”, a declarat Xi.

Putin laudă relațiile dintre Moscova și Beijing

În ceea ce privește relațiile bilaterale, Putin a lăudat luni, în cadrul întâlnirii, evoluția relațiilor dintre Moscova și Beijing, afirmând că acestea au devenit „un model pentru relațiile dintre state”.

La rândul său, Xi a declarat că instituțiile relevante din cele două țări pun în aplicare în mod activ inițiativele discutate de el și Putin în timpul vizitei de stat efectuate de liderul rus în China în luna mai și că au fost deja obținute rezultate semnificative.

„Considerăm că, sub îndrumarea noastră strategică și prin eforturile comune ale ambelor părți, fundamentul relațiilor dintre China și Rusia va deveni mai solid, ritmul dezvoltării va fi mai susținut, iar perspectivele vor fi și mai luminoase”, a afirmat Xi.

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Foto: X / Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei

În timpul vizitei lui Putin din luna mai, cei doi lideri au prelungit Tratatul de bună vecinătate și cooperare prietenoasă din 2001, au semnat mai multe documente privind cooperarea și au emis declarații comune referitoare la coordonarea strategică și la o lume multipolară.

Cei doi lideri au discutat probleme internaționale și regionale

Xi și Putin au discutat, de asemenea, despre probleme internaționale și regionale de interes comun, potrivit comunicatului, fără ca Beijingul să ofere detalii suplimentare.

Beijingul nu a condamnat invazia Rusiei în Ucraina și a cerut negocieri pentru încheierea războiului, insistând în același timp că nu este parte la conflict. China a respins, de asemenea, acuzațiile Occidentului potrivit cărora ar sprijini baza industrială de apărare a Rusiei.

Din partea rusă au participat la discuții ministrul de Externe Serghei Lavrov și vicepremierul Alexei Overciuk, alături de oficiali ai Administrației Prezidențiale.

Xi și Putin s-au întâlnit față în față de peste 40 de ori din 2013 și și-au definit relația drept un parteneriat „fără limite” în februarie 2022.

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