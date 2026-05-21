Video Gesturile umile ale lui Putin la întâlnirea cu Xi Jinping. Limbajul corpului trădează dependența de China a dictatorului rus

Imaginile de la sosirea lui Putin în China au stârnit ironii pe internet, unii observatori semnalând dependența dictatorului de la Kremlin de Beijing, în mersul și postura sa.

Pe rețelele de socializare sunt discuții despre videoclipul cu întâmpinarea lui Putin la Beijing de Xi Jinping. Vizita în sine a avut loc pe fundalul încercărilor Moscovei de a obține noi acorduri economice și energetice cu China.

Unii observatori au remarcat mișcările lui Putin și limbajul corpului. Acesta părea stângaci lângă liderul chinez, ținând capul plecat, fără a stabili contact vizual și stând la o jumătate de pas în spate.

În primul videoclip, Putin a coborât din mașină și s-a îndreptat spre liderul chinez, aparent înclinându-se în fața lui, fără a stabili contact vizual. Xi a rămas nemișcat, așteptând apropierea lui Putin.

Al doilea video a fost, de asemenea, revelator: Putin părea să meargă puțin în spate, în mod deliberat. Contrastul era amplificat de diferența semnificativă dintre înălțimile lor.

În China, limbajul corpului și simbolurile sunt de o importanță crucială, iar manifestările de nesiguranță sunt interpretate instantaneu ca slăbiciuni care pot fi exploatate. Cultura politică chineză este profund ritualizată și înrădăcinată în noțiunile confucianiste ale lui Sun Tzu despre ierarhie, „salvarea aparențelor” și superioritate strategică.

Orice concesii, agitație, priviri lingușitoare sau distanță nepotrivită în timpul negocierilor sunt interpretate de Beijing nu ca un gest de bunăvoință, ci ca o vulnerabilitate din partea adversarului, ceea ce provoacă automat partea chineză să își intensifice presiunea și să își afirme dominația.

„Uau! Avem 15 secunde vizual impresionante. Cum ar trebui un vasal să-și abordeze stăpânul - o lecție de măiestrie în limbajul corpului, susținută de Putin”, a comentat un utilizator pe marginea imaginilor, citat de Dialog.

Această reacție a venit pe fondul rezultatelor dezamăgitoare obținute de Putin în urma vizitei. Rusia a eșuat din nou să realizeze un progres în ceea ce privește conducta de gaze Power of Siberia 2, iar Xi Jinping a vorbit public despre cooperarea energetică fără a menționa în mod specific principalul proiect al Moscovei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut presei ruse că proiectul a eșuat, chiar dacă Moscova încerca de ani de zile să promoveze acest proiect cu China.

Politologul și bloggerul rus Ilia Remeslo, care a lucrat pentru Kremlin, l-a ironizat Putin după vizita în China, numindu-l „o cochilie goală, care își umflă obrajii”.

Potrivit acestuia, autoritățile ruse prezintă întâlnirea cu Xi Jinping ca pe un succes geopolitic, dar rezultatele reale sunt slabe: în loc de decizii economice majore, a existat o declarație și câteva idei generale. Printre principalele documente emise în urma vizitei s-au numărat o „declarație privind o lume multipolară” și o declarație comună privind „buna vecinătate și prietenia” între cele două țări.

„Tare! A meritat cu siguranță să meargă în China și să cheltuiească zeci de milioane de dolari din buget. Putin, cu sprijinul presei de la Kremlin (canalul TV al Kremlinului este deja plin de știri legate de China), va vinde aceste prostii cetățenilor ruși, prezentându-se drept un mare geopolitician”

„Nu vă lăsați păcăliți. Trimiteți aceste postări și altora, ca să nu cadă și ei în plasă. Putin e doar un prost care își umflă obrajii”, a scris Remeslo.