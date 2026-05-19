China ar fi instruit în secret militari ruși pentru războiul din Ucraina. Aproximativ 200 de soldați au participat la cursuri

Forțele armate chineze ar fi antrenat în secret aproximativ 200 de militari ruși pe teritoriul Chinei, la sfârșitul anului trecut, iar o parte dintre aceștia s-ar fi întors ulterior pe frontul din Ucraina. Deși Beijingul susține în mod constant că adoptă o poziție neutră în conflictul ruso-ucrainean și se prezintă drept mediator, noile dezvăluiri indică o implicare mult mai directă decât se știa până acum.

Conform unui acord militar bilingv ruso-chinez, semnat la Beijing pe 2 iulie 2025 de oficiali de rang înalt din cele două state, aproximativ 200 de soldați ruși urmau să fie instruiți în baze militare din Beijing și Nanjing.

Ulterior, un număr similar de militari ar fi participat la alte sesiuni de pregătire, în timp ce sute de soldați chinezi ar fi fost trimiși la rândul lor pentru instruire în Rusia, potrivit unor informații obținute de agenția Reuters din surse ale serviciilor de informații europene și din documente militare consultate.

Sursele citate de Reuters susțin că programele de pregătire s-au concentrat în special pe utilizarea dronelor, războiul electronic, aviația militară și infanteria blindată – domenii esențiale în conflictul din Ucraina, unde dronele au devenit decisive pe câmpul de luptă.

„Prin instruirea personalului militar rus la nivel operațional și tactic, care ulterior participă la operațiunile din Ucraina, China este implicată mult mai direct în războiul de pe continentul european decât se știa până acum”, a declarat un oficial din serviciile de informații europene, sub protecția anonimatului.

Documentele analizate de Reuters arată că acordul interzicea explicit orice publicitate privind aceste vizite și stipula că niciun terț nu trebuie informat.

Printre cursurile desfășurate s-au numărat exerciții de apărare antidrone, utilizarea simulatoarelor de zbor pentru drone FPV, tehnici de război electronic, dar și instruire privind tehnologia explozivilor, deminarea și neutralizarea dispozitivelor improvizate.

Un raport militar rus din decembrie 2025 descrie un curs organizat la Academia de Infanterie a Armatei Populare de Eliberare din Shijiazhuang, unde aproximativ 50 de militari ruși au fost antrenați să utilizeze mortiere ghidate cu ajutorul dronelor.

Alte sesiuni au avut loc la centrul de aviație militară din Yibin și la Universitatea de Inginerie Militară din Nanjing, unde soldați ruși au fost fotografiați în timpul exercițiilor alături de instructori chinezi.

Potrivit uneia dintre agențiile de informații europene, identitatea unor militari ruși instruiți în China a fost confirmată, iar aceștia ar fi participat ulterior la operațiuni cu drone în regiunile ocupate din Ucraina, inclusiv în Crimeea și Zaporijie.

Ministerele Apărării din Rusia și China nu au comentat informațiile. În schimb, Ministerul de Externe chinez a transmis Reuters că Beijingul „a adoptat în mod constant o poziție obiectivă și imparțială” și că promovează negocierile de pace.

Dezvăluirile apar cu doar câteva zile înaintea unei noi vizite a președintelui rus Vladimir Putin în China, unde urmează să fie primit de liderul chinez Xi Jinping. Cei doi lideri continuă să prezinte relația dintre cele două state drept un parteneriat strategic, în ciuda presiunilor occidentale asupra Beijingului de a se distanța de Moscova.