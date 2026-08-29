 China face afaceri sub nasul lui Putin în fostele republici sovietice din Asia. Domeniul strategic pe care a început să-l acapareze | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 29 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

China face afaceri sub nasul lui Putin în fostele republici sovietice din Asia. Domeniul strategic pe care a început să-l acapareze

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

După prăbușirea Uniunii Sovietice, Rusia a rămas mult timp un partener natural pentru țările din Asia Centrală în ceea ce privește aprovizionarea cu arme - toate provenind din același complex militar-industrial.

Extinderea arsenalului cu arme chinezești are loc sub privirea lui Putin
Extinderea arsenalului cu arme chinezești are loc sub privirea lui Putin Foto: FOTO X

China a început treptat să coopereze cu aceste țări în domeniul apărării încă de la sfârșitul anilor 2010. Dar după ce Vladimir Putin a declanșat războiul din Ucraina, fostele republici sovietice au început să-și diversifice semnificativ arsenalele militare - pentru a-și reduce dependența de o țară care consideră „străinătatea apropiată” drept sfera sa de influență.

China a fost mult timp în principal un partener comercial și de investiții pentru țările din Asia Centrală, dar acum le acaparează rapid piața de apărare, analizează The Caspian Post.

Beijingul vinde drone, aeronave de transport, vehicule blindate și sisteme de apărare aeriană, finanțează infrastructura de securitate a frontierelor și extinde cooperarea cu agențiile regionale de securitate.

Turkmenistanul, de exemplu, a achiziționat sisteme de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune (HQ-9) și medie de acțiune (HQ-12), în timp ce Uzbekistanul a achiziționat modelul FD-2000, un model similar cu HQ-9. Uzbekistanul și Kazahstanul au demonstrat, de asemenea, disponibilitatea de a integra echipamente chinezești majore în forțele lor aeriene: prima țară a primit recent patru avioane de luptă multirol Chengdu J-10CE și este posibil să urmeze încă 20, notează Eurasianet. Kazahstanul operează deja opt avioane de transport militar Y-8F-200. Apărarea aeriană este unul dintre cele mai importante și sensibile elemente ale securității naționale, așa că admiterea unui nou furnizor are implicații strategice semnificative, notează The Caspian Post.

Practic, țara permite unui astfel de partener să devină parte a sistemului său de apărare a spațiului aerian. Același lucru este valabil și pentru avioanele de vânătoare. În plus, achiziționarea unor astfel de sisteme creează relații pe termen lung cu furnizorul, care va furniza rachete, piese de schimb, motoare, software, servicii de modernizare și instruire a personalului timp de ani, dacă nu chiar decenii.

Extinderea arsenalului cu arme chinezești are loc în ciuda faptului că Kazahstanul, Kârgâzstanul și Tadjikistanul, împreună cu Rusia, sunt membre ale alianței militare, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO). Cu toate acestea, Tadjikistanul expune chiar și echipamente chinezești la paradele din Dușanbe, potrivit firmei de analiză a apărării Janes. Mai exact, a achiziționat transportoare blindate, vehicule blindate, mortiere autopropulsate și arme de calibru mic.

China finanțează, de asemenea, construcția și dezvoltarea de facilități de securitate de-a lungul frontierei dintre Tadjikistan și Afganistan, inclusiv pentru a proteja coridoarele sale de transport și investițiile în economiile țărilor din Asia Centrală.

Țările din regiune achiziționează, de asemenea, drone din China, ceea ce a devenit deosebit de relevant având în vedere „războiul dronelor” în care a escaladat conflictul din Ucraina. Kazahstanul, Uzbekistanul și Turkmenistanul au adăugat drone de luptă Wing Loong și CH-3A la arsenalele lor.

 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
digi24.ro
image
Acciza la motorină, redusă temporar cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a popularizat cazul bătrânei umilite de polițiști – imagini care au scandalizat pe toată lumea – primarul Sectorului 1, George Tuță, reacționează și anunță cercetarea disciplinară a polițistului. Ce riscă el
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Sfârșit tragic pentru o legendă a fotbalului românesc! A murit după un incendiu cumplit
fanatik.ro
image
Autostrada A8, din România până în Ucraina: Cum va arăta traseul Târgu Mureș – Ungheni – Chișinău – Odesa
libertatea.ro
image
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
digisport.ro
image
Dieta care poate scădea colesterolul în doar o lună. Ce alimente recomandă experții
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Un nou domeniu a înlocuit IT-ul în România. Salarii mari la debut, peste media Europei
observatornews.ro
image
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
cancan.ro
image
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
newsweek.ro
image
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
prosport.ro
image
Perioada care se ia în calcul la pensie, dar nu aduce puncte de stabilitate. Regula pe care trebuie să o știe părinții
playtech.ro
image
Câți bani primește, de fapt, Universitatea Craiova pentru transferul lui Anzor Mekvabishvili la Chicago Fire
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Neverosimil! Situație fără precedent, la CFR Cluj
digisport.ro
image
4 legume care sunt mai sănătoase gătite decât crude. Ce spun nutriționiștii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie pentru anii de facultate și armată. Legea Pensiilor prevede cât valorează
mediaflux.ro
image
INEDIT » Cum se vor deplasa jucătorii lui HEBC Hamburg la meciul din 1 septembrie. Inițial voiau să meargă cu bicicletele
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
„,Mama și fiul”. Cum comentează Gabriela Cristea diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda
click.ro
image
Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare la procesul jafului din Londra: „Mi-au tăiat ceasul de la mână. Am avut hainele pline de sânge”
click.ro
image
De ce a schimbat Cabral resortul în timpul vacanței cu copiii: „De-abia mai apucăm masa de seară”
click.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Soldaţii Armatei Române și bucureștenii, în luptă cu „teroriștii” în faţa clădirii Bibliotecii Centrale Universitare (© Getty Images)
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
image
„,Mama și fiul”. Cum comentează Gabriela Cristea diferența de vârstă dintre ea și Tavi Clonda

OK! Magazine

image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani