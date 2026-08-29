China face afaceri sub nasul lui Putin în fostele republici sovietice din Asia. Domeniul strategic pe care a început să-l acapareze

După prăbușirea Uniunii Sovietice, Rusia a rămas mult timp un partener natural pentru țările din Asia Centrală în ceea ce privește aprovizionarea cu arme - toate provenind din același complex militar-industrial.

Extinderea arsenalului cu arme chinezești are loc sub privirea lui Putin Foto: FOTO X

China a început treptat să coopereze cu aceste țări în domeniul apărării încă de la sfârșitul anilor 2010. Dar după ce Vladimir Putin a declanșat războiul din Ucraina, fostele republici sovietice au început să-și diversifice semnificativ arsenalele militare - pentru a-și reduce dependența de o țară care consideră „străinătatea apropiată” drept sfera sa de influență.

China a fost mult timp în principal un partener comercial și de investiții pentru țările din Asia Centrală, dar acum le acaparează rapid piața de apărare, analizează The Caspian Post.

Beijingul vinde drone, aeronave de transport, vehicule blindate și sisteme de apărare aeriană, finanțează infrastructura de securitate a frontierelor și extinde cooperarea cu agențiile regionale de securitate.

Turkmenistanul, de exemplu, a achiziționat sisteme de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune (HQ-9) și medie de acțiune (HQ-12), în timp ce Uzbekistanul a achiziționat modelul FD-2000, un model similar cu HQ-9. Uzbekistanul și Kazahstanul au demonstrat, de asemenea, disponibilitatea de a integra echipamente chinezești majore în forțele lor aeriene: prima țară a primit recent patru avioane de luptă multirol Chengdu J-10CE și este posibil să urmeze încă 20, notează Eurasianet. Kazahstanul operează deja opt avioane de transport militar Y-8F-200. Apărarea aeriană este unul dintre cele mai importante și sensibile elemente ale securității naționale, așa că admiterea unui nou furnizor are implicații strategice semnificative, notează The Caspian Post.

Practic, țara permite unui astfel de partener să devină parte a sistemului său de apărare a spațiului aerian. Același lucru este valabil și pentru avioanele de vânătoare. În plus, achiziționarea unor astfel de sisteme creează relații pe termen lung cu furnizorul, care va furniza rachete, piese de schimb, motoare, software, servicii de modernizare și instruire a personalului timp de ani, dacă nu chiar decenii.

Extinderea arsenalului cu arme chinezești are loc în ciuda faptului că Kazahstanul, Kârgâzstanul și Tadjikistanul, împreună cu Rusia, sunt membre ale alianței militare, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO). Cu toate acestea, Tadjikistanul expune chiar și echipamente chinezești la paradele din Dușanbe, potrivit firmei de analiză a apărării Janes. Mai exact, a achiziționat transportoare blindate, vehicule blindate, mortiere autopropulsate și arme de calibru mic.

China finanțează, de asemenea, construcția și dezvoltarea de facilități de securitate de-a lungul frontierei dintre Tadjikistan și Afganistan, inclusiv pentru a proteja coridoarele sale de transport și investițiile în economiile țărilor din Asia Centrală.

Țările din regiune achiziționează, de asemenea, drone din China, ceea ce a devenit deosebit de relevant având în vedere „războiul dronelor” în care a escaladat conflictul din Ucraina. Kazahstanul, Uzbekistanul și Turkmenistanul au adăugat drone de luptă Wing Loong și CH-3A la arsenalele lor.