Video Un tren de călători a deraiat în vestul Egiptului. Trei persoane au murit, 94 sunt rănite

Cel puțin trei persoane au murit și alte 94 au fost rănite sâmbătă, 30 august, după ce un tren de călători a deraiat în vestul Egiptului, informează presa internațională. Trenul se deplasa din provincia Matrouh, situată pe coasta de nord a țării, către Cairo, când șapte vagoane au sărit de pe șine, iar două dintre acestea s-au răsturnat.

Ministerul Sănătății a anunțat că 30 de ambulanțe au fost trimise la fața locului pentru a transporta victimele la spitale, relatează AP. Autoritățile feroviare au deschis o anchetă pentru a stabili cauza deraierii.

Accidentele feroviare sunt frecvente în Egipt, pe fondul unui sistem feroviar învechit și al unei gestiuni deficitare. În octombrie anul trecut, o locomotivă a lovit spatele unui tren de pasageri care se îndrepta spre Cairo, provocând moartea unei persoane și rănirea mai multor călători.

Guvernul egiptean a anunțat în ultimii ani planuri de modernizare a infrastructurii feroviare. Președintele Abdel Fattah el-Sissi a estimat în 2018 că ar fi necesare investiții de aproximativ 250 de miliarde de lire egiptene (circa 8,13 miliarde de dolari) pentru reabilitarea rețelei.

Una dintre cele mai mortale catastrofe feroviare a avut loc în 2002, când peste 370 de persoane au murit după ce un incendiu a izbucnit într-un tren care călătorea spre sudul capitalei Cairo.